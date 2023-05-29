新北塭仔圳多2處全智慧停車場6／1啟用

▲泰山區園道臨時平面停車場。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

塭仔圳重劃區的泰山區停五平面及新莊區園道臨時平面停車場將於6月1日啟用，停五平面停車場計有11格大型客車停車位及50格小型車停車位，園道臨時平面停車場則有43格小型車停車位、56格機車停車位，其中停五平面停車場開放免費停車1個月，歡迎有停車需求的民眾多加使用。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，泰山區停五平面停車場原先僅規劃小型車格，為因應地區性中、大型客車臨停需求，重新規劃出11格大型客車停車位，以及50格小型車停車位。

▲泰山區停五平面停車場。

蔡柏坤指出，停五平面停車場位於泰山區全興路及新北大道五段交叉處，出入口暫設置於全興路上，後續配合地政局重劃工程再調整出入口位置；停車場內建置車牌辨識無票卡進出場停管系統、全自動繳費機、多元繳費系統等全智慧停管設備，並設有監視系統，提升安全保障。

另外，園道臨時平面停車場位於中環路1段上分為A、B場區（A區：中環路1段及中正路457巷間、B區：中環路1段及新莊路751巷間），停車場經營廠商因應狹長地形，於A區設置翻板式停管系統、B區以悠遊卡系統進出，以智慧停管設備管理，達成土地最大效益。

交通局表示，停五平面停車場自6月1日起試營運1個月，開放免費停車，7月1日起收費營運，大型客車為每小時40元、小型車為每小時20元；園道臨時平面停車場小型車每小時20元、機車免費。相關月票登記及抽籤作業辦法將公告於交通局網站，歡迎有停車需求的民眾多加利用。