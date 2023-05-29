　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北塭仔圳多2處全智慧停車場6／1啟用

▲新北塭仔圳多2處全智慧停車場6／1啟用。（圖／新北市交通局提供）

▲泰山區園道臨時平面停車場。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

塭仔圳重劃區的泰山區停五平面及新莊區園道臨時平面停車場將於6月1日啟用，停五平面停車場計有11格大型客車停車位及50格小型車停車位，園道臨時平面停車場則有43格小型車停車位、56格機車停車位，其中停五平面停車場開放免費停車1個月，歡迎有停車需求的民眾多加使用。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，泰山區停五平面停車場原先僅規劃小型車格，為因應地區性中、大型客車臨停需求，重新規劃出11格大型客車停車位，以及50格小型車停車位。

▲新北塭仔圳多2處全智慧停車場6／1啟用。（圖／新北市交通局提供）

▲泰山區停五平面停車場。

蔡柏坤指出，停五平面停車場位於泰山區全興路及新北大道五段交叉處，出入口暫設置於全興路上，後續配合地政局重劃工程再調整出入口位置；停車場內建置車牌辨識無票卡進出場停管系統、全自動繳費機、多元繳費系統等全智慧停管設備，並設有監視系統，提升安全保障。

另外，園道臨時平面停車場位於中環路1段上分為A、B場區（A區：中環路1段及中正路457巷間、B區：中環路1段及新莊路751巷間），停車場經營廠商因應狹長地形，於A區設置翻板式停管系統、B區以悠遊卡系統進出，以智慧停管設備管理，達成土地最大效益。

交通局表示，停五平面停車場自6月1日起試營運1個月，開放免費停車，7月1日起收費營運，大型客車為每小時40元、小型車為每小時20元；園道臨時平面停車場小型車每小時20元、機車免費。相關月票登記及抽籤作業辦法將公告於交通局網站，歡迎有停車需求的民眾多加利用。

【更多新聞】

►武崙國小14學童喝牛奶腹痛送醫　謝國樑探視籲釐清事件成因

►廢棄魚塭偷養綠蠵龜「全身青苔」　工廠負責人最重罰百萬

►總統褒揚令表揚朱銘　美術館推進文化部「臺灣品牌團隊」成遺願

►全面提升監視系統、夜間感應照明　謝國樑盼落實友善安全環境

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
瑪娃逼近今年首發海警！暴風圈進入巴士海峽　這天北轉最關鍵
快訊／31年麥當勞正式熄燈！　上百支持者擠爆大門搶拍留念
國軍教召驚見「量產2萬把稀有武器」專家點出憂慮關鍵：令人痛心
快訊／「魔獸」要離台了！時間曝
Live／瑪娃海警發布　氣象局說明最新動向
快訊／氣象局20:30發布海上警報　瑪娃周三、周四最靠近台灣
快訊／32年「地標麥當勞」正式熄燈！30名麥胞現身道別

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／31年麥當勞逢甲店正式熄燈！上百支持者擠爆大門搶拍留念　

新北塭仔圳多2處全智慧停車場6／1啟用

快訊／台中一中商圈32年「地標麥當勞」正式熄燈！30名麥胞現身道別

新北22商圈補助提案出爐　6月起多種主題任你玩

四大面向拚淨零碳　新北辦研討會為台灣盡心力

新北包種茶上市　侯友宜：助茶農媒合海外通路

德國巴歆縣長參訪雲林　縣長張麗善盼25年姊妹縣深化交流

第一屆臺灣工藝獎5／31截止報名　「創作獎」最高獎金達百萬

培育頂級餐飲人才！弘光科大與17間國際飯店、米其林餐廳產學合作

大馬觀光客疫後來台踴躍　觀光局邀知名旅遊節目團隊造訪松柏嶺

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

陸女空腹健身失去知覺　教練眼尖衝跑步機救援

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

歐陽娜娜演出全家到場支持！　歐陽龍看到哭...全被拍下XD

美珠、李伊庚同時感冒遭虧爆！　回應典禮揉手：＂現在＂沒交往

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

快訊／31年麥當勞逢甲店正式熄燈！上百支持者擠爆大門搶拍留念　

新北塭仔圳多2處全智慧停車場6／1啟用

快訊／台中一中商圈32年「地標麥當勞」正式熄燈！30名麥胞現身道別

新北22商圈補助提案出爐　6月起多種主題任你玩

四大面向拚淨零碳　新北辦研討會為台灣盡心力

新北包種茶上市　侯友宜：助茶農媒合海外通路

德國巴歆縣長參訪雲林　縣長張麗善盼25年姊妹縣深化交流

第一屆臺灣工藝獎5／31截止報名　「創作獎」最高獎金達百萬

培育頂級餐飲人才！弘光科大與17間國際飯店、米其林餐廳產學合作

大馬觀光客疫後來台踴躍　觀光局邀知名旅遊節目團隊造訪松柏嶺

5億高中生案　廣告導演是「租戶」親曝賴家人日常：他是傻孩子

BLACKPINK「辱華貼文」默默編輯了！　陸網又氣炸：改成Chinese會死？

NVIDIA推出地表最強超級電腦GH200　AI進化更快：還會越做越好

中職賽事歷經2個月重返澄清湖 球場改造不一樣了！

快訊／31年麥當勞逢甲店正式熄燈！上百支持者擠爆大門搶拍留念　

EASON入命案現場中邪！　「三天三夜睡不著」耳邊傳人聲：救我

貿協「2023中東藍海旗艦團」　進擊中東智慧產業與永續發展商機

金安一軍「開箱」戰桃猿　許基宏已註冊明隨隊

Lulu鬆口「曾抗拒參加1節目」！　出道遭傳欠錢…親吐背後辛酸

新北塭仔圳多2處全智慧停車場6／1啟用

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

地方熱門新聞

快訊／一中32年「地標麥當勞」熄燈

嘉義市人行道違規停車　21天取締2080件

新北查食安　耆盛食品多不合格　

南投縣爭取到第9縣市協助清運垃圾

嘉義縣圖書館開館啟用　暨邑米社區大學朴子分校揭牌

結訓即就業月薪70k　風電業者託海大訓練船員班開課

嘉義市議長帶隊反詐騙　田慎節也入鏡

圖書館9月熄燈　里長傻眼不知情

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票5/31開賣！

埔榮推出肌少症偵測新利器　維持晚年生活品質

南投縣議員促請縣府爭取放寬醫學中心設置限制

侯友宜5/28屏東會鄉親　大型看板力挺

聖馬爾定全科虛擬健保卡　看診一機搞定

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹

更多熱門

相關新聞

新北22商圈補助提案出爐

新北22商圈補助提案出爐

為行銷新北商圈文化，並提振經濟成長，新北市政府持續推動「活絡新北市商圈振興補助計畫」，今年度總計有22個商圈提案，包含「在地文化體驗活動」、「特色文化輕旅行」、「傳統技藝體驗活動」、「消費抽獎活動」等多種主題。各商圈活動將於6月份開跑，透過補助商圈辦理主題式活動，吸引民眾到新北商圈遊玩消費。

四大面向拚淨零碳　新北辦研討會

四大面向拚淨零碳　新北辦研討會

新北包種茶上市　侯友宜：助茶農媒合海外通路

新北包種茶上市　侯友宜：助茶農媒合海外通路

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

加豐橡膠柔能克剛　新北傳產工廠合法轉型典範

加豐橡膠柔能克剛　新北傳產工廠合法轉型典範

關鍵字：

新北塭仔圳停車場

讀者迴響

熱門新聞

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

「TOYOTA全新房車」現身了

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

陳修將特殊性癖好曝　證人：打死胡女前一晚玩3P

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

今晚將發海警！雨炸4天整片紫爆

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

颱風暴風圈變大　最快今晚發海警

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

陸女空腹健身失去知覺　教練眼尖衝跑步機救援

陸女空腹健身失去知覺　教練眼尖衝跑步機救援

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面