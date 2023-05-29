倒數8天！「文化成年禮金」這裡領　懶人包攻略使用方式一次看

▲文化部公布「文化成年禮金」攻略懶人包。（圖／文化部，下同）

記者林育綾／台北報導

文化部針對18歲～21歲青年推出「文化成年禮金」1200點，距離發放日期倒數8天！今（29）日除了公布「文化幣」APP下載點，也發布成年禮金攻略懶人包，提醒青年朋友在6月6日起領取；而沒有手機的青年，也能提出紙本申請，鼓勵青年可以開始規劃使用方式。

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▲文化部公布成年禮金於「文化幣」APP發放。（圖／文化部）

文化部今日公布「文化成年禮金」攻略懶人包，也提供沒有手機的青年朋友領取紙本的使用方案。同時強調，文化成年禮金是一份給所有18-21歲青年專屬的成年祝福，這段年齡層剛好是受3年疫情影響，錯失許多校外教學等活動體驗。

因此在青年們擁有自主選擇權的18歲開始，能夠有機會透過文化幣，選擇自己喜歡的藝文體驗，讓藝文生活進入生命中，成為每個青年未來歲月中心靈上的最大支持，是文化禮金最重要的目的。

▼文化成年禮金攻略懶人包。（圖／文化部提供，下同）

★成年禮金是什麼？

針對18-21歲青年，每人發放1200點，用於藝文消費折抵。



★誰可以領？

出生日期在90年9月1日至94年12月31日的18-21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。





★怎麼領取？

6月6日起，手機下載「文化幣」APP，完成註冊登記及身份驗證後，即可領取並立即可用。



★怎麼用？

可在今（112）年6月6日起至明（113）年6月30日期間，至全國藝文消費點進行消費折抵，每次使用以1點為單位。





★沒有手機、網路可以使用成年禮金嗎？

請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：02-7735-2966（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用。





★可以在哪裡消費？

可用於逛博物館、聽音樂會、看表演、實體書店買書、看國片、看我國籍歌手演唱會、唱片行、文創或工藝品店、文創園區或市集。全國共有超過10000個藝文消費點，且22縣市通通有。





★有哪些優惠？

1.用於獨立書店：消費2點回饋1點，最高可放大至1800點。

2.購買表演藝術門票：可享5折或5折以下專屬「青年席位」優惠。

3.電影院國片限定：暑假期間將推出多檔最適合青春年少的強檔國片，後續將再公布「青春限定獨享優惠」。其他優惠陸續推出。

▲▼成年禮金好康加碼。（圖／文化部）。

