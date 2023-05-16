閉館近3年史前館重新開館！累積3萬年展品：每個臺灣人都該去一趟

▲閉館近3年的「國立臺灣史前文化博物館」將於5月19日重新開幕，今5/16舉行啟動儀式。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

5月18日為國際博物館日，全臺各博物館除了準備活動，還提供免票優惠！文化部也在今（16）日宣布，閉館近3年的「國立臺灣史前文化博物館」將於5月19日再造完成，重新開幕。文化部長史哲表示，史前館重新開館是今年博物館日最好的禮物，更認為「每個臺灣人都該去一趟」。

史哲表示，此次以「在這裡，臺灣與世界交會」看似在現代稀鬆平常的一句話，所展現的是3萬年前的臺灣其實早已有人類存在的足跡，更代表3萬年前的臺灣，其實已是海洋國家中的一員。「島是船・海是路」透過史前文物，讓我們得以清楚認識，臺灣擁有何其稀有的機會，能夠同時擁有大陸及海洋兩種文化的交織融會。

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「臺灣的史前史，其實更應該是臺灣人了解前世今生的一個過程」史哲認為，身在臺灣的我們，不應該只看見當下的臺灣，更應該理解所誕生的這塊島嶼的前世今生，這除了是對這塊土地的尊重，更是教會我們學習如何「轉身」，以360度視角來看所處的世界，用更寬廣的面向思考臺灣的未來，也期許重新開館後的史前館，「能讓2300萬的臺灣人都到訪一次」。

▲帛琉大使David Adams Orrukem及夫人Janet Orrukem致贈玳瑁禮盤及斧頭，由文化部長史哲及史前館館長王長華接收，藉此傳達透過文化連結臺灣與南島的友好邦誼。（圖／文化部提供）

今日啟動記者會上，特別舉行「贈禮臺灣・點亮史前館」文物捐贈儀式，由文化部長史哲代表接受帛琉大使伉儷歐儒侃（David Adams Orrukem）與夫人Janet Orrukem致贈的「斧頭」及「玳瑁禮盤」。

歐儒侃表示，斧頭是友人之間互贈的重要物件，玳瑁禮盤則具有建造家庭的意義，2件都是帛琉文化中非常重要的禮物，至今也仍在帛琉許多的禮俗過程中使用，今日能將2件工藝品及文物致贈給臺灣，成為史前館展覽的一部分，象徵臺灣與帛琉友好邦誼的文化連結。

文化部表示，史前館自2020年6月開始進行再造與展示更新，如今重新開幕，反映臺灣對文物保護不斷付出的努力和成果，也為人類學研究、文化遺址展示與南島歷史發掘等項目增添嶄新元素，並串聯出「島是船‧海是路」的海洋史觀。

▲史前館即將重新開幕，搶先揭露史前館亮點展品，文化部長史哲（中）參觀史前館經典文物。（圖／文化部提供）

進入更新後的史前館，如同打開時光寶盒，將帶領觀眾探索2091件從3萬年至今的精彩展品，看見臺灣與世界交會的故事，包含從臺灣文化起點八仙洞遺址發掘的石核器、卑南遺址挖掘的各式玉器與動物陶偶。

到近代馬紹爾總統致贈我國的舷外浮桿船－臺馬號、夏威夷戰神Kū雕像與印尼巴龍舞獅面具、舒米恩2016年金曲獎年度最佳歌曲《不要放棄》獎盃、林智勝2015年世界棒球12強賽 （WBSC）實戰球衣等，身在其中不僅穿越時間，更將彷彿超越空間，置身於世界各地的南島文化。

同時也公布全臺各地多家博物館及地方文化館響應「518國際博物館日」，將於5月18日提供免費參觀，並搭配出版品、博物館商店等優惠及抽獎活動。