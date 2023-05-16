　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

閉館近3年史前館重新開館！累積3萬年展品：每個臺灣人都該去一趟

▲▼閉館近3年的「國立臺灣史前文化博物館」將於5月19日再造完成，重新開幕。（圖／業者提供）

▲閉館近3年的「國立臺灣史前文化博物館」將於5月19日重新開幕，今5/16舉行啟動儀式。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

5月18日為國際博物館日，全臺各博物館除了準備活動，還提供免票優惠！文化部也在今（16）日宣布，閉館近3年的「國立臺灣史前文化博物館」將於5月19日再造完成，重新開幕。文化部長史哲表示，史前館重新開館是今年博物館日最好的禮物，更認為「每個臺灣人都該去一趟」。

史哲表示，此次以「在這裡，臺灣與世界交會」看似在現代稀鬆平常的一句話，所展現的是3萬年前的臺灣其實早已有人類存在的足跡，更代表3萬年前的臺灣，其實已是海洋國家中的一員。「島是船・海是路」透過史前文物，讓我們得以清楚認識，臺灣擁有何其稀有的機會，能夠同時擁有大陸及海洋兩種文化的交織融會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「臺灣的史前史，其實更應該是臺灣人了解前世今生的一個過程」史哲認為，身在臺灣的我們，不應該只看見當下的臺灣，更應該理解所誕生的這塊島嶼的前世今生，這除了是對這塊土地的尊重，更是教會我們學習如何「轉身」，以360度視角來看所處的世界，用更寬廣的面向思考臺灣的未來，也期許重新開館後的史前館，「能讓2300萬的臺灣人都到訪一次」。

▲▼閉館近3年的「國立臺灣史前文化博物館」將於5月19日再造完成，重新開幕。（圖／業者提供）

▲帛琉大使David Adams Orrukem及夫人Janet Orrukem致贈玳瑁禮盤及斧頭，由文化部長史哲及史前館館長王長華接收，藉此傳達透過文化連結臺灣與南島的友好邦誼。（圖／文化部提供）

今日啟動記者會上，特別舉行「贈禮臺灣・點亮史前館」文物捐贈儀式，由文化部長史哲代表接受帛琉大使伉儷歐儒侃（David Adams Orrukem）與夫人Janet Orrukem致贈的「斧頭」及「玳瑁禮盤」。

歐儒侃表示，斧頭是友人之間互贈的重要物件，玳瑁禮盤則具有建造家庭的意義，2件都是帛琉文化中非常重要的禮物，至今也仍在帛琉許多的禮俗過程中使用，今日能將2件工藝品及文物致贈給臺灣，成為史前館展覽的一部分，象徵臺灣與帛琉友好邦誼的文化連結。

文化部表示，史前館自2020年6月開始進行再造與展示更新，如今重新開幕，反映臺灣對文物保護不斷付出的努力和成果，也為人類學研究、文化遺址展示與南島歷史發掘等項目增添嶄新元素，並串聯出「島是船‧海是路」的海洋史觀。

▲▼閉館近3年的「國立臺灣史前文化博物館」將於5月19日再造完成，重新開幕。（圖／文化部提供）

▲史前館即將重新開幕，搶先揭露史前館亮點展品，文化部長史哲（中）參觀史前館經典文物。（圖／文化部提供）

進入更新後的史前館，如同打開時光寶盒，將帶領觀眾探索2091件從3萬年至今的精彩展品，看見臺灣與世界交會的故事，包含從臺灣文化起點八仙洞遺址發掘的石核器、卑南遺址挖掘的各式玉器與動物陶偶。

到近代馬紹爾總統致贈我國的舷外浮桿船－臺馬號、夏威夷戰神Kū雕像與印尼巴龍舞獅面具、舒米恩2016年金曲獎年度最佳歌曲《不要放棄》獎盃、林智勝2015年世界棒球12強賽 （WBSC）實戰球衣等，身在其中不僅穿越時間，更將彷彿超越空間，置身於世界各地的南島文化。

同時也公布全臺各地多家博物館及地方文化館響應「518國際博物館日」，將於5月18日提供免費參觀，並搭配出版品、博物館商店等優惠及抽獎活動。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
周休三日！一到五「休禮拜幾」最爽　社畜推這天：有幸福感
烏克蘭「最高法院」院長被捕　沙發上鋪滿美鈔現金
不是清心！　台灣2023「手搖飲店霸主」出爐　
快訊／林書豪是否續留　鋼鐵人總經理發聲了
男騎士「插進聯結車」！保命安全帽是這款
安心亞拎3愛馬仕古董包　「新入手管道曝光」保證真包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

猴痘疫苗第3階段今起開打！79家院所「採直接預約」　滿4周可打第2劑

崑大視訊系短片《攫木 SUMANAI》　獲加國獨立電影節最佳學生電影

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

閉館近3年史前館重新開館！累積3萬年展品：每個臺灣人都該去一趟

台南晶英端午推山珍海味祈福神粽袋　祀典武廟六神加持包「中」！

實踐無痕山林7大原則！做個負責任的登山者　歡迎高中同學報名

曖昧學長滿口「星座經」！她傻眼下船遭嗆：處女座就是龜毛

赴韓旅遊注意！當地爆猴痘本土疫情　疾管署提升旅遊疫情警戒

桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠...好康報你知

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

猴痘疫苗第3階段今起開打！79家院所「採直接預約」　滿4周可打第2劑

崑大視訊系短片《攫木 SUMANAI》　獲加國獨立電影節最佳學生電影

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

閉館近3年史前館重新開館！累積3萬年展品：每個臺灣人都該去一趟

台南晶英端午推山珍海味祈福神粽袋　祀典武廟六神加持包「中」！

實踐無痕山林7大原則！做個負責任的登山者　歡迎高中同學報名

曖昧學長滿口「星座經」！她傻眼下船遭嗆：處女座就是龜毛

赴韓旅遊注意！當地爆猴痘本土疫情　疾管署提升旅遊疫情警戒

桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠...好康報你知

改善行人地獄惡名　市議員徐其萬出點子：路口放置警示小旗

賴清德青年座談拋棒球梗談和平　「別放棄跟中國交流的機會」

喉嚨痛1個月！28歲女張嘴「白色爛肉」滿出來　醫一切：是癌症

田中千繪隔16年重回《海角七號》拍攝地！爸爸首訪屏東：他誇獎到不行

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

睽違27年英國前首相晚間抵台　承諾「盡所能確保台灣未來自由民主」

第三階段「公費猴痘疫苗」明開打！北市逾7200名額可接種

中信不放棄純網保　金管會：年底前會評估開放

TRX SUMMIT TAIWAN 31日登場　小清新文姿云參訓

猴痘疫苗第3階段今起開打！79家院所「採直接預約」　滿4周可打第2劑

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

全台連下3天！　雨最大時間曝

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運

醫師遇蹭飯女被嗆沒錢　喊報警反制讓眾人痛快

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

台大醫院前院長戴東原辭世　享壽84歲

「3生肖」財運大爆發！ 一路旺到5月底

超狂！「炸全雞便當」只要130元　民眾搶翻

更多熱門

相關新聞

用「成年禮金看國片」！　全台百家戲院響應提供優惠價

用「成年禮金看國片」！　全台百家戲院響應提供優惠價

文化成年禮金將於6月6日正式開放領取，18至21歲青年將獲得1200點文化幣。文化部今（15日）指出，全台已有超過100家電影院加入成年禮金消費點，今年暑假也會推出多部適合青年的強檔國片，近期將公布僅限國片的「青春限定獨享優惠」，希望藉由成年禮金為國片帶來3成的票房成長。

超盛況！300位影劇圈人士齊聚

超盛況！300位影劇圈人士齊聚

《文創法》修正三讀　列為國家戰略產業

《文創法》修正三讀　列為國家戰略產業

《文創法》修法三讀通過　文化部研議：檢舉黃牛最高拿10萬獎金

《文創法》修法三讀通過　文化部研議：檢舉黃牛最高拿10萬獎金

快訊／《文創法》修法三讀通過　賣黃牛票罰50倍、外掛搶票最重判3年

快訊／《文創法》修法三讀通過　賣黃牛票罰50倍、外掛搶票最重判3年

關鍵字：

文化部史哲國立臺灣史前文化博物館史前館

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

林書豪後天離台　坦言心很累

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

金曲獎34／完整入圍名單！

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面