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造浪成功！公視法修正三讀通過　長達23年「9億預算緊箍咒」解除了

▲▼《公共電視法》修正草案三讀通過，文化部長史哲（左4）與次長王時思（右2）與立委合影，感謝各界支持「人人都是造浪者」。（圖／文化部）

▲《公共電視法》修正草案三讀通過，文化部長史哲（左4）與次長王時思（右2）與立委合影，感謝各界支持「人人都是造浪者」。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

《公共電視法》修正草案在26日立法院三讀通過，是睽違13年的首次修正，為公視解除禁錮長達23年的「預算緊箍咒」，也修正董監事選任門檻、賦予國際及多元族群頻道明確法源等。文化部長史哲表達感謝提到「人人都是造浪者」，期盼給公視更穩健的未來，健全台灣的媒體生態環境。

史哲表示，《公共電視法》部分條文修正草案於2021年預告修正，直至今（2023）年3月30日經行政院會通過，送請立法院審議，在不到2個月時間能夠完成三讀，可以說是「用2個月扭轉20多年的困境」。

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史哲說，《公視法》修法是自己就任時，認為最重要且應最優先處理的一個法案，雖然明知困難重重，但「如果現在不拼，就可能沒機會了」，因此無論如何都希望在本屆立法院最後一個法案會期完成三讀。
 
他說明，不分黨派立委及各界，對於公視都有許多的期待，台灣社會對於公視法也歷經許久的討論，為讓修法向前一步，這次優先修正已逐步收攏共識的法條，包含解開2001年至今，長達23年停滯的「9億元捐贈預算上限緊箍咒」；也修改了董監事選任門檻，將本來曾造成第5屆、第7屆分別延宕968天、966天的4分之3，修改為經3分之2通過。

另外也賦予國際及多元族群頻道明確法源，解決過去Taiwan+、客家電視等須以採購方式辦理，營運穩定性不足情況等3大核心議題。同時修正如主管機關仍停留於新聞局等不合時宜法條，以及配合《財團法人法》等法律相應的修正。
 
史哲引用最近公視轉化為主要投資者，成功賣出超過190個國家全球版權的劇集《人選之人-造浪者》來說，「我們是隱身在後台的人，我們創造舞台，創造燈火，創造出你看到的，創造出你聽到的，創造出這些就會贏嗎？但如果什麼都不做，就會輸。」

他提到「人人都是造浪者」，多年來朝野間、專業社群、社會公眾的許多對話甚至爭執，其實都是為了讓台灣擁有一個體質健康、正常的公共電視。期許公視未來在各界努力創造的穩健基礎上，也能如同世界各國公視一般，成為推動臺灣影視產業發展的「造浪者」。
 
文化部強調，對於修法過程中，委員及各界提醒公視應擴大影響力、提升公共服務價值等相關建議，文化部都將盡力協助公視落實。相信公視未來能持續的以豐富影視製作經驗，引領國內影視產業發展「共好」；同時製播更多兒少、族群、國家語言等節目，提高公共服務價值，與全民「共享」；更進一步打破頻道概念，以彈性的產製及通路，共創台灣文化內容在國際的影響力。

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