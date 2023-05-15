用「成年禮金看國片」！　全台百家戲院響應提供優惠價

▲為搶救國片，文化成年禮金將推出國片專屬的「青春限定獨享優惠」。（圖／文化部提供）

記者楊惠琪／台北報導

文化成年禮金將於6月6日正式開放領取，18至21歲青年將獲得1200點文化幣。文化部今（15日）指出，全台已有超過100家電影院加入成年禮金消費點，今年暑假也會推出多部適合青年的強檔國片，近期將公布僅限國片的「青春限定獨享優惠」，希望藉由成年禮金為國片帶來3成的票房成長。

為行銷國片，行政院副院長鄭文燦近日與文化部長史哲邀請電影院公會代表討論，除邀請全台100家電影院加入成年禮金消費點外，也與公會代表達成共識，將陸續公布「青春限定獨享優惠」，邀請全台青年進電影院看國片。

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文化部長史哲指出，過去3年疫情，電影映演因防疫措施及民眾觀影習慣改變，整體票房下滑。其中，原本只佔整體票房10%的國片，去年票房數比起疫前更下降達5成。因此，成年禮金在電影消費限定「國片專屬」，希望可挹注2至3億到國片票房，提升國片票房成長2到3成。

文化部表示，6月後輪番上映的國片相當精采，包括好評不斷的恐怖片續集電影《粽邪3：鬼門開》與《女鬼橋2：怨鬼樓》、導演九把刀最新力作愛情片《請問，還有哪裡需要加強》、去年獲金馬獎5項入圍的《查無此心》、讓人又怕又笑的靈異喜劇片《我的麻吉4個鬼》、金鐘影帝藍正龍第2部執導的成長勵志片《成功補習班》、改編人氣漫畫及小說的《他馬克老闆》與《化劫》，以及融合元宇宙與AR題材的《小子》等。





▲今年暑期將上檔的國片片單。（圖／文化部提供）