「成年禮金」有望擴大常態化！文化部長史哲：越多人使用越可能

▲文化部長史哲透露，成年禮金使用反應良好，未來更可能常態化。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

文化成年禮金將於6月6日發放，而文化部長史哲今（22）日出席記者會挺表演藝術，被問及未來有無可能調整年紀範圍？他表示，這次如果反應良好，都有利用成年禮金來參與，就一定會常態化。而這次也加碼「青年席位」，就是希望更多青年接觸表演藝術，是禮金最重要的目的。

史哲今日出席國表藝三館一團響應成年禮金記者會，提到此次「文化成年禮金」擴大到4年，包括18、19、20、21歲，還多加了三個月，突如其來的擴大也很感謝國家表演藝術中心，大家一起達成這個美夢。

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而之所以要有「成年禮金」的原因，他提到自己在很小的時候，表演藝術就進入了生命，此後也離不開了，因此最期待透過「青年席位」的優惠，讓表演藝術走進年輕人的生命中，「只要有辦法體會表演藝術的過程和美，我想就不可能離開我們的心靈，這是成年禮金最重要的目的。」

他還透露，自己小時候沒有兩廳院，欣賞經驗只有國父紀念館，如今高雄、臺中的朋友都很幸運，因為臺中歌劇院和高雄衛武營，都應該已經進入大家的生命當中。

他表示，此次文化成年禮金政策推出，在立法院大家都盯得很緊，深怕無法如期上路，也怕各方面照顧不足，其中大家最擔心就是表演藝術，原先比較擔心的是獨立書店，但在「藝FUN券」發放下，發現書店佔了很大宗的消費，不過當時連鎖書店又佔了更大宗；所以我們這次在獨立書店，特別加碼擴大點數，2點變3點，獨立書店也都積極準備，磨刀霍霍。

而對國片振興也會有直接的幫助，是年輕人在生活上最直接可以參與。目前國片一年的總票房不到7億，如果現在10億的成年禮金當中，有2到3成用在國片，對國片加乘效應是很大的。

▲文化部期望青年透過成年禮金參與表演藝術，特別與兩廳院、各縣市政府文化中心合作，給予經費支持推出「青年席次」。（示意圖／記者林育綾攝）

因此他不諱言最擔心表演藝術，而這次很感謝國表演藝術中心以及非常多的縣市政府，願意一起加入推出「青年席位」，可說是無所不用其極，希望年輕朋友能夠進場。他明白表演藝術要抗衡娛樂很難，所以才要拜託表演藝術多努力，尤其是國表藝要有更多服務的心，重要的是表演藝術整體給大家的印象。

至於未來「文化成年禮金」有無可能擴大年齡範圍，甚至常態化？史哲說，「如果這次反應良好，都有利用成年禮金來參與，當然就一定會常態化。」他也期待年經朋友，利用這次機會到兩廳院、衛武營、臺中歌劇院等各場館看節目，提早做準備。