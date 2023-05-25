　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衝台流！加碼補助拍攝影視前導片　6月起申請「每案最高250萬」

▲▼疫後振興加碼補助影視前導片　6月起開放申請。文化部長史哲訪問拍攝片廠。（圖／文化部）

▲文化部長史哲（左2）日前前往《化外之醫》拍攝現場探班。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

為推升影視產業，文化部在「振興振心」疫後振興計畫中，除了規劃成年禮金納入看國片使用，也特別加碼補助影視前導片拍攝，協助影視內容製作者提升創作量能、資金媒合機會，6月起開始申請，每案最高補助額度為250萬元。

為了協助影視內容製作者，提升創作量能、資金媒合機會，擴大爭取不同產業的投資方，文化部長史哲表示，期盼透過加碼前導片拍攝補助，讓已完成故事開發的影視劇本，將作品概念展現，吸引更多投資方，點燃加速壯大臺灣內容的火苗。
 
文化部指出，3年疫情改變全球觀眾觀看影視作品的行為與習慣，國際OTT的崛起，也促使影視產業重整，在此關鍵時刻，臺灣影視內容更需趁勢突破。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部長史哲上任後，立刻進行文化部及法人資源整合，建立「投補合作」機制，即申請者在申請影視製作輔導金案的同時，若同意同步進行資金媒合，即將案件轉介文策院，打造投資綠色通道。

▲▼疫後振興加碼補助影視前導片　6月起開放申請。文化部長史哲訪問拍攝片廠。（圖／文化部）

▲疫後振興加碼補助影視前導片，6月起開放申請。文化部長史哲日前訪問《華麗計程車行》拍攝場景。（圖／文化部）
 
而「振興振心」疫後振興補助影視前導片計畫，則可協助業者利用剛修法三讀通過的《文化創意產業發展法》投資抵減優惠，讓過去不熟悉影視內容的投資者，透過前導片來具像理解作品的故事、潛力，加速擴大原本只侷限於業內的投資。
 
此外，目前「國產電影片企劃及劇本開發補助」、「電視劇本開發補助」，以及因應市場趨勢於今年度整合的「電視節目及新媒體內容製作補助」也在徵件中。

期盼強化鼓勵跨IP改編、台語、文史及新類型題材等多元類型電影及電視劇本的故事內容開發，全方位加速提升影視作品製作規格及動能。
 
文化部說明，符合規定的影視事業，具備完整劇本的電影片（含動畫）或劇集（含動畫），皆可提出申請前導片拍攝補助，申請期限自6月1日起至6月30日止，分為電影類及電視類兩類，每案最高補助額度為250萬元。詳情請至文化部獎補助資訊網查詢及下載：電影類電視類

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／台灣旅行團遊濟州島嚴重車禍　34人受傷送醫！
2024年請假攻略！　最長爽放12天
草莓表面「小顆粒」不是種子！答案出爐　一票考生崩潰
快訊／萊爾富開出1張千萬發票！　地點曝光
快訊／新北女13樓頂墜落　鐵桿貫穿身體亡！
快訊／日圓匯價今年最甜！換10萬台幣　賺來回機票＋3趟迪士尼
身上痣出現「3徵兆」可能是癌症！　醫示警：存活率僅10%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政大攜手北榮研究智慧醫療　精準預測大腸癌預後存活率

瑪娃清晰藍眼睛！鄭明典PO近「圓對稱」雲圖曝：眼牆雲系很結實

草莓表面「小顆粒」是啥？答案出爐「不是種子」　一票考生崩潰

衝台流！加碼補助拍攝影視前導片　6月起申請「每案最高250萬」

蘇花路廊南澳路段施工　5 ／25至6 ／15日間單線雙向機動管制

快訊／開獎了！統一發票3、4月中獎號碼出爐

基隆四接第五次初審！環團批台電資料扭曲事實「籲退回重審」

明年2國定假日不補班「放假日期超尷尬」！網苦笑：應該要連假

明年只有4個連假　教團籲：小年夜彈性放假「不用補班補課」

2024年「僅2月17日要補班」　竟藏超強1細節！上班族歡呼了

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

政大攜手北榮研究智慧醫療　精準預測大腸癌預後存活率

瑪娃清晰藍眼睛！鄭明典PO近「圓對稱」雲圖曝：眼牆雲系很結實

草莓表面「小顆粒」是啥？答案出爐「不是種子」　一票考生崩潰

衝台流！加碼補助拍攝影視前導片　6月起申請「每案最高250萬」

蘇花路廊南澳路段施工　5 ／25至6 ／15日間單線雙向機動管制

快訊／開獎了！統一發票3、4月中獎號碼出爐

基隆四接第五次初審！環團批台電資料扭曲事實「籲退回重審」

明年2國定假日不補班「放假日期超尷尬」！網苦笑：應該要連假

明年只有4個連假　教團籲：小年夜彈性放假「不用補班補課」

2024年「僅2月17日要補班」　竟藏超強1細節！上班族歡呼了

堅偉恩怨未解！記者狂奔百米追何志偉　絕口不提支持王世堅

台東女腹痛表情痛苦　警主動關懷叫救護車送醫

11歲女童浴室暈倒撞到頭　嚴重嘔吐急送醫！數周後死亡

邊按摩邊吃生魚片！盤點全台5間特色海鮮餐廳　咖哩蟹黃麵包太欠吃

警破詐騙水房集團　和柬埔寨KK園區機房對口！主嫌竟2萬交保

台灣旅行團遊濟州島發生車禍　34人受傷送醫！

政大攜手北榮研究智慧醫療　精準預測大腸癌預後存活率

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

賴清德稱與「im.B」往來是正常社交　國民黨酸：被供養也正常？

盜擄骨灰罈索6千萬贖金　老董羅結託夢拍肩罵！前司機嚇到不敢睡

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

快許願！　久違的「天赦日」要來了

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　影響關鍵時間曝

補班地獄確定掰了！明年剩「1天」要補班

更多熱門

相關新聞

「成年禮金」有望擴大常態化

「成年禮金」有望擴大常態化

文化成年禮金將於6月6日發放，而文化部長史哲今（22）日出席記者會挺表演藝術，被問及未來有無可能調整年紀範圍？他表示，這次如果反應良好，都有利用成年禮金來參與，就一定會常態化。而這次也加碼「青年席位」，就是希望更多青年接觸表演藝術，是禮金最重要的目的。

史前館重新開館！累積3萬年展品展出

史前館重新開館！累積3萬年展品展出

用「成年禮金看國片」！　全台百家戲院響應提供優惠價

用「成年禮金看國片」！　全台百家戲院響應提供優惠價

《文創法》修正三讀　列為國家戰略產業

《文創法》修正三讀　列為國家戰略產業

《文創法》修法三讀通過　文化部研議：檢舉黃牛最高拿10萬獎金

《文創法》修法三讀通過　文化部研議：檢舉黃牛最高拿10萬獎金

關鍵字：

文化部振興振心影視

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面