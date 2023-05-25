衝台流！加碼補助拍攝影視前導片　6月起申請「每案最高250萬」

▲文化部長史哲（左2）日前前往《化外之醫》拍攝現場探班。（圖／文化部）



記者林育綾／綜合報導

為推升影視產業，文化部在「振興振心」疫後振興計畫中，除了規劃成年禮金納入看國片使用，也特別加碼補助影視前導片拍攝，協助影視內容製作者提升創作量能、資金媒合機會，6月起開始申請，每案最高補助額度為250萬元。

為了協助影視內容製作者，提升創作量能、資金媒合機會，擴大爭取不同產業的投資方，文化部長史哲表示，期盼透過加碼前導片拍攝補助，讓已完成故事開發的影視劇本，將作品概念展現，吸引更多投資方，點燃加速壯大臺灣內容的火苗。



文化部指出，3年疫情改變全球觀眾觀看影視作品的行為與習慣，國際OTT的崛起，也促使影視產業重整，在此關鍵時刻，臺灣影視內容更需趁勢突破。

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文化部長史哲上任後，立刻進行文化部及法人資源整合，建立「投補合作」機制，即申請者在申請影視製作輔導金案的同時，若同意同步進行資金媒合，即將案件轉介文策院，打造投資綠色通道。

▲疫後振興加碼補助影視前導片，6月起開放申請。文化部長史哲日前訪問《華麗計程車行》拍攝場景。（圖／文化部）



而「振興振心」疫後振興補助影視前導片計畫，則可協助業者利用剛修法三讀通過的《文化創意產業發展法》投資抵減優惠，讓過去不熟悉影視內容的投資者，透過前導片來具像理解作品的故事、潛力，加速擴大原本只侷限於業內的投資。



此外，目前「國產電影片企劃及劇本開發補助」、「電視劇本開發補助」，以及因應市場趨勢於今年度整合的「電視節目及新媒體內容製作補助」也在徵件中。

期盼強化鼓勵跨IP改編、台語、文史及新類型題材等多元類型電影及電視劇本的故事內容開發，全方位加速提升影視作品製作規格及動能。



文化部說明，符合規定的影視事業，具備完整劇本的電影片（含動畫）或劇集（含動畫），皆可提出申請前導片拍攝補助，申請期限自6月1日起至6月30日止，分為電影類及電視類兩類，每案最高補助額度為250萬元。詳情請至文化部獎補助資訊網查詢及下載：電影類，電視類。