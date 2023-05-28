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配合農業部成立茶改場120週年　轉型為「茶及飲料作物改良場」

▲茶改場120週年場慶

▲政務委員張景森（右）說，台灣茶產業和歷史是連結一起的。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

農委會茶業改良場 (簡稱茶改場) 為期兩天的120週年場慶暨機關開放日，27日於持續展開國際茶會、表揚績優員工…等系列活動中，劃下圓滿句點。茶改場場長蘇宗振表示，7月中旬農業部改組後，對茶改場而言是一個新的元年開始，是很大的轉型契機，來自各國茶人給茶改場致力台灣製茶技術和品種的肯定，印証「台灣茶、世界香」。

▲茶改場120週年場慶

出席茶改場120週年場慶的政務委員張景森說，台灣茶產業和歷史是連結一起的，從茶的產業可以看到台灣的歷史，1980年曾騎自行車從台北回老家雲林，清晰記得第一站要休息是要爬上林口台地，當時的週邊都是茶園，現今已不容易找得到！張景森並肯定茶改場專家蘇宗振是行銷茶達人，常以「喝台灣好茶，就不會骨質疏鬆症(音蘇宗振)」來推廣台灣茶。

▲茶改場120週年場慶

農委會副主委陳駿季提及茶改場120週年期間與業界共同努力，已開創茶產業光輝前程，未來將持續結合歷史文化，並運用最新創意，創造更高價值的下一個甲子。

▲茶改場120週年場慶

茶改場說明，今(112)年度配合農業部成立，茶改場將轉型為「茶及飲料作物改良場」，而對臺灣茶產業於極端氣候、農業勞動力下降、消費族群偏好轉變及國人對品質及安全需求增加等多重因素影響下亟需轉型，未來在科技研發與產業輔導面向上，將導向健康、安全及快速即飲之「次世代健康茶飲」為目標。

▲茶改場120週年場慶

而為舒緩缺工及積極引進智慧省工低碳排技術，該場首次對外展示智慧製茶生產線，自茶菁進入茶廠生產線後，藉由影像辨識其老嫩度及再經由智慧控制萎凋程度，接續進行殺菁、揉捻與乾燥作業一氣呵成，極符合安全省工智慧化之產業趨勢。

▲茶改場120週年場慶

另外，茶改場也不藏私，於今天場慶開放日，首次亮向的沉浸式教育體驗，藉由觀賞影片讓遊客身歷其境悠遊於特色茶區享受茶山美麗景緻，以上技術可應用茶園導覽、茶園栽培技術、農機教學及茶葉製程教學等。

▲茶改場120週年場慶

茶改場同時也邀請全國學生盃創意茶飲得獎選手進行現場展演，凸顯高中（職）及大專院校學生對茶的理解及新創意，「最佳人氣王」票選活動由國立仁愛高級農業職業學校許家甄及江家恩兩位同學獲獎，獨得新臺幣2萬元獎勵金。

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茶改場120週年轉型茶及飲料作物改良場農業部

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