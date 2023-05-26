茶改場歡慶120歲　陳吉仲：全力行銷台灣茶到國際

▲主委陳吉仲表示，農委會全力行銷台灣茶到國際。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市楊梅區的農委會茶業改良場 (簡稱茶改場)、歡慶120歲生日，26、27日兩天開放該場並舉辦系列活動。農委會主委陳吉仲出席首日場慶活動，於表揚對茶產業傑出貢獻人士指出，農委會近年來，致力推廣茶產業，除增編農機具經費補助，並全力行銷台灣茶到國際，這些年來更完成一件非常辛苦的事，那就是茶葉的溯源！

▲表揚茶產業傑出貢獻獎得主黃文雄。（圖／記者楊淑媛攝）

陳吉仲主委和茶改場場長蘇宗振並於120週年慶中，分別表揚：茶產業傑出貢獻獎有：魏清河、謝堉均、黃文雄。茶產業特殊貢獻獎有：陳拍收、陳清鎮、柯賢鉎等人士。

▲表揚茶產業傑出貢獻獎得主謝堉均。（圖／記者楊淑媛攝）

茶改場說明，該場創立於1903年，迄今已有雙甲子的歷史，該場一直扮演著臺灣茶業研發先驅與產業推動的重要角色，是全臺唯一茶產業研究的專責機構。今(112)年度適逢疫情趨緩降級，場慶活動將擴大辦理，特別規劃兩天行程，將展現茶改場以「創新、智動及特色化」的科技研發及產業輔導成果，以示傳承百年的製茶技藝，更有創新茶飲及國際化的企圖心。

▲茶香粽製作。（圖／記者楊淑媛攝）

茶改場長蘇宗振說，茶改場致力科技研發及產業輔導，傳承百年製茶技藝、創新茶飲及國際化的企圖心，引領台灣茶開創下一個百年盛世。茶改場今、明兩天對外開放，主會場區的茶產品遊戲區「聽聲辨味識好茶、茶彩繪、茶香粽」，適合親子體驗茶葉多元樂趣，還安排植物醫師及農工中心人員，為農民、參觀民眾說明解決種植茶樹、花草的疑難雜症。

次世代健康茶飲區展示最新常溫高壓茶及速萃茶產品並提供品茗；創新科技區展示沉浸式全息浮空教育體驗，參訪者藉由影片能身歷其境悠遊特色茶區；「台灣特色茶推廣區」邀百大青農分享好茶，介紹茶葉風味輪，讓民眾簡易認識台灣茶。茶改場位於楊梅區埔心中興路324號。