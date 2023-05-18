升格農業部陳吉仲稱此生無憾　他大批：農漁民生活艱困還沾沾自喜

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升格農業部陳吉仲稱此生無憾　邱臣遠批：農漁民生活艱困還沾沾自喜

▲農委會升格農業部，陳吉仲力求年底前掛牌。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會升格農業部，陳吉仲表示十分感動，力求年底前掛牌。（圖／記者楊惠琪攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院院會16日三讀通過《農業部組織法》，農委會正式升格為農業部，農委會主委陳吉仲表示十分感動、此生無憾。對此，民眾黨立委邱臣遠18日就在臉書批評，近年來我國農漁業外銷市場面臨急速萎縮，在產銷全面失衡的情形下，農漁民生產與生活越來越艱困，陳吉仲主委竟因為升格農業部而沾沾自喜？

邱臣遠表示，農委會年底前將掛牌升格為農業部，此次升格，也代表農業部將擴大業務範圍，未來不僅員額擴編、預算也會再增加。他批評，諷刺的是，近年來我國農漁業外銷市場面臨急速萎縮，國內市場也出現嚴重缺蛋、缺肉及飼料大漲價等情形，在產銷全面失衡的情形下，農漁民生產與生活越來越艱困，面對這樣的困境，陳吉仲竟因為升格農業部而沾沾自喜，並表示「這輩子已無任何遺憾」？

邱臣遠指出，近年來農委會爭議連連，「雞蛋國家隊」和「養豬國家隊」不僅遲遲拿不出改善辦法，還讓蛋價、豬價、甚至雞肉價格飆天價，產業轉型進度更嚴重落後，成為名符其實的對抗通膨的豬隊友；此外，面對農漁產品遭中共卡關，造成蓮霧、鳳梨、釋迦及石斑魚等嚴重滯銷價格崩盤，農委會也是束手無策，不僅未能及時協助農民拓展其他銷售通路，還跳票學生班班吃石斑；面對香蕉與高麗菜等蔬果因搶種或天候因素而生產過剩，導致市場崩盤的老問題，農委會也是只有花錢低價收購一招，現在更要面臨中共啟動包含農產品等2455項產品的貿易壁壘調查，未來農業困境可見一般。

此外，邱臣遠提到，面對農業規模持續萎縮，政府不僅未提出農業發展藍圖與分散農產種植及漁業養殖規模，農委會各機關單位應對也逐漸僵化失能，如今還升格農業部，同時升格4個業務局為署，增設8個司，未來共設7署、8司、6處、1中心及7個試驗研究機構，大搞升官與擴大組織編制，卻未事先公布農業改革願景。他質疑，「這樣的升格是否恰當？未來農業部是否能讓台灣農業升級，我們不禁要先打上大大的問號？」

對此，邱臣遠呼籲陳吉仲不應接任農業部部長，並提出3點看法。第一，農委會應正視先前延宕尚未解決的農業產銷失衡及開拓出口市場問題，儘速提出改善辦法，不應避重就輕，等待升格；第二，因應升格，農委會應儘快提出未來農業發展藍圖及願景，而非空有升格，卻未有規劃，避免舊酒裝新瓶浪費國家資源；第三，針對組織改造後的7署、8司、6處、1中心及7個試驗研究機構，農委會務必在正式掛牌前釐清職責範圍，讓政策和業務無縫銜接。

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