農委會升格農業部　陳吉仲：力求年底前正式掛牌

記者楊惠琪／台北報導

520農民運動屆滿35周年前夕，立法院院會今（16日）三讀通過《農業部組織法》，農委會正式升格為農業部。農委會主委陳吉仲下午召開臨時記者會表示，這一步走了35年，不僅回應農民運動訴求，也將因應氣候變遷與區域衝突挑戰，將力拼今年底前正式掛牌，至於首任部長人選，則表示是總統與院長職權。

▲農委會升格農業部，陳吉仲力求年底前掛牌。（圖／記者楊惠琪攝）

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陳吉仲在記者會上細數在蔡總統執政下，農委會的政績，包含建立三保一金四大農民福利體系，讓農民不再只能靠天吃飯；農田水利會改革及擴大灌溉服務，讓農民不再飽嚐缺水之苦；成功撲滅口蹄疫、防堵非洲豬瘟，讓國產豬肉重返國際市場；提升產銷履歷驗證面積，學校午餐採用在地食材，覆蓋率去年已達96.17%，以及全面推動綠色環境給付，鼓勵農地農用；提升稻米產業競爭力，解決稻米長期超產問題；以及建立冷鏈物流與加工制度，強化農產品產銷體系等。

至於外界關注首任部長人選，陳吉仲表示，農業部三讀通過，不只是我個人和農委會同仁感動，也是所有農漁民、從業人員與通路業者等長年的期待，至於未來部長人選是總統與院長的職權，對他個人而言，能推動農委會升格成農業部是最重要的。

陳吉仲指出，本次組織調整，原本農委會與所屬機關的業務均無移出，未來農業部仍辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，將設置8個司、6個處、7署1中心，以及7個試驗研究單位，其中「林業及自然保育署」納入「國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處」業務。另成立「資源永續利用司」為氣候變遷及環境資源永續的專責單位，並增設「動物保護司」專責辦理動物保護、寵物管理制度等業務。

農委會表示，目前員額編制4770人，未來升格後將增至5330人，其中以擴增業務的林務局增額最多，以及新增的動物保護司與資源永續利用司。年度經費部分，目前每年公務預算約1500多億元，升格後至少增加80億元，但因組織調整與擴編，將再進一步爭取更多經費。

農業部的成立，最早始於1988年5月20日，當時因政府決定擴大開放外國農產品進口，大規模農民上街抗議該政策漠視農民權益，引發激烈警民衝突，史稱520農民運動，而農民團體於該次農運提出7項訴求，其中「成立農業部」即屬其中訴求之一。



▲農業部組織架構圖。（圖／農委會提供）