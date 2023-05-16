快訊／農委會升格農業部　立院三讀《農業部組織法》

▲立法院副院長蔡其昌主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

520農民運動本周將滿35周年，立法院院會16日經表決大戰，三讀通過《農業部組織法》，農業部辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，將設置8個司、6個處、7署1中心，以及7個試驗研究單位。

成立農業部的訴求，最早始於1988年5月20日，當時因政府決定擴大開放外國農產品進口，大規模農民上街抗議該政策漠視農民權益，引發激烈警民衝突，史稱520農民運動，而農民團體於該次農運提出7項訴求，其中「成立農業部」即屬其中訴求之一。

時隔35年，立法院院會今天三讀通過《農業部組織法》，該法包括8條條文，明定行政院為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，特設農業部，掌理10大事項，其中包括農業政策與法規的規劃、研擬、管理及監督等。

三讀條文明定，農業部設置8個三級行政機關，包括：農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署、農業科技園區管理中心。此外，根據行政院組織改造規劃，設置7個三級試驗研究機構，包括：農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所。

本次組織調整，原本農委會與所屬機關的業務均無移出，僅有「林業及自然保育署」納入「國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處」業務；原本「農村發展業務」及「農地與農舍業務」區塊移入「農村發展及水土保持署」，「農民服務業務」區塊規劃成立「農民輔導司」，另成立「資源永續利用司」為氣候變遷及環境資源永續的專責單位，增設「動物保護司」專責辦理動物保護、寵物管理制度等業務，並資訊中心調整為「資訊司」，強化農業數位轉型。

為完備農業部組織改造，針對農業部設置8個三級行政機關，以及7個三級試驗研究機構，立法院院會今天將繼續處理相關草案的立法程序。