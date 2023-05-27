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家暴「打不夠重」被輕放　男友獲釋後1hrs…把愛告狀的她亂刀砍死

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲男子因家暴遭警方約談，結果獲釋1小時後，就把跟警方舉報他施暴的被害人殺了。（示意圖／達志影像）

圖文／CTWANT

南韓一名33歲男子，因涉嫌對女友家暴，遭到警方要求到案說明，但警察訊問後，因認為男方施暴程度較輕微，無法達到讓挨打女子聲請保護令的程度，並讓男子離開警局。怎知該名男子獲釋後，竟在1個小時後，持刀將女友砍死，並開著租來的車，載女友屍體逃亡，連躲藏了8小時後，才在一處深山被警方逮捕。

根據《韓聯社》報導，33歲的金姓男子，本月26日涉嫌對同居的47歲女友施暴，被警方要求到案說明。他當天清晨5時多進入警局，大概在清晨6點多被釋放。金男在離開警局後，疑似不滿女友當「抓耙子」報警去告狀他施暴，離開警局後，金男同居處附近不斷閒晃，等待女友結束警局的訊問。

後來金男等女友從警局出來後，他把女友一路堵到首爾的一處地下停車場，持刀亂刀砍死女友，並將已經死亡的女友，拖進租來的汽車後座駕車逃亡。沿路躲藏了約8小時，才在一處深山的空地被發現，金男最後也依殺人嫌疑被逮捕。

而金男在接受警方約談釋放後，短短1小時就對被害人行兇，也讓南韓輿論掀起爭議，討論警察是否有疏失。但當地分局員警表示，女方一開始跟警方通報，指稱手臂被金男拉扯，因暴力程度較輕微，無法聲請保護令。

但警方強調，曾主動詢問被害人，是否願意完成危險性測量表，並配戴有定位功能的智慧型手錶，但遭被害人拒絕；且因被害人與嫌犯同居，警方也曾詢問，是否需要提供臨時住處，但死者當時表示，並不需要。

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