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半裸浩克超商暴走原因出爐？　友曝：520求婚被拒傷害很深

▲▼快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲朱男大鬧超商事出有因？（圖／翻攝自記者爆料網）

圖文／CATANT

桃園市中壢區長沙路一處便利商店於20日早晨發生一起意外事件，一名肌肉壯碩的28歲朱姓男子只因無法購買到心儀的產品，結果不僅大鬧便利商店，甚至還與警方發生毆打，最後遭到多名警力制伏，這才結束這場鬧劇。而這位被網友戲稱「超商浩克」的朱男為何會如此激動，網路上流傳疑似為其好友的對話，指稱朱男是因為520向女友求婚，結果慘遭拒絕，精神打擊十分的嚴重。

根據媒體報導指出，在大鬧超商的幾個小時前，就在IG上發布多則限時動態，內容中是其多張帶有火焰特效的自拍照，同時也有家中凌亂不堪模樣的照片。

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 （圖／翻攝自IG）

▲朱男曾在IG上發布多則限時動態。（圖／CATANT／翻攝自IG）

而朱男女友的身分也被網友起底，透過IG上的資料顯示，朱男的女友也是一名健身教練，除了有著姣好的身材外，長相甜美的她，也與朱男留下大量甜蜜的過往紀錄。

在整起事件爆發後，就有網友出面爆料，但內容也是眾說紛紜。一方面有人說，朱男會爆走的原因是因為偷吃被女友抓包。也有網友表示，朱男原本打算在520這天向女友求婚，結果遭到女友拒絕，因此朱男情緒失控，先是把自家弄得一團亂，之後又在超商爆走。但不論何種說法，截至目前為止都沒有任何直接證據可以證實。

（圖／翻攝自網路）

▲有網友出面爆料，但內容也是眾說紛紜。（圖／CATANT／翻攝自網路）

也由於朱男在超商鬧事期間曾向員警揮拳毆打，其中一名員警疑似執法過當，在朱男被制伏後，持警棍抽12下，引發外界議論。對此，中壢警分局表示，員警執行職務過當記過2次，所長記過一次，分局長申誡2次。

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