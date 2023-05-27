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國泰前空姐抖大內幕　空服員寧招台灣人也不願找「大陸人」

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

▲近日有香港國泰航空空服員被民眾投訴，會歧視英語講不好的旅客，還故意不給毛毯。（圖／CFP）

圖文／CTWANT

近日有香港國泰航空的空服員遭民眾投訴，指空服員涉嫌歧視不會講英語的中國大陸旅客，引發外界議論。儘管國泰航空火速以開除三位空服員，三度發聲明道歉來止血，但國泰航空歧視「菜英文」陸客的言論持續延燒，現在一名自稱是國泰航空前空姐，透過「小紅書」發文爆料，提到「國泰航空歧視大陸乘客，是很正常的事」，她很驚訝原來外界都不知道。除此之外，爆料者還指出，其實國泰航空在招聘空服員，來服務會說普通話的旅客時，在甄選同樣都具有說中文能力的空服員時，居然寧可找台灣人，也不招聘中國大陸人。

一名自稱是前任國泰航空空姐的網友，在社群平台「小紅書」上發文，提到曾在2008至2009年間任職國泰航空，她對於最近網上流傳「國泰航空歧視陸客」的錄音，其實一點都不驚訝。

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該名自稱是國泰前空姐的網友爆料，她之前所飛過的國泰航班，只要遇到機上有中國大陸旅客，廚房裡必有嘲笑的言語，或是有人會故意學捲舌音，藉以嘲笑大陸人英文不行等行為。她提到，之所以部分空服員會有這些嘲諷行為，「因為他們覺得內地人很麻煩，事情多，而且很多都不會講英語。」

而面對其他網友提問「那麼多大陸乘客搭國泰班機，這些國泰空姐，真的都聽不懂中文嗎？」前空姐解釋，要在國泰航空任職的空姐，培訓時一定都要通過「普通話考試」，具備基本的普通話聽說訓練才能上崗，硬說聽不懂普通話，那空服員一定是騙人的。

這位前空姐還抖出更大內幕，提到「國泰航空其實不太願意招聘大陸空服員」，但為了服務說普通話的旅客，會寧可招聘來自台灣的空服員；也會在菲律賓、馬來西亞、日本、印尼、韓國等亞洲國家招聘人員，但就是把大陸人排除在外。而號稱國泰前空姐的言論，勢必又會讓國泰航空的負面爭議，再添上一筆了。

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