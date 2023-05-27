中正萬華立委3位女藝人之爭　應曉薇佛誕日發願：我都準備好了

▲台北市議員應曉薇日前也前往選區內國宅，關心一位高齡95歲的居民。（圖／翻攝自應曉薇臉書）

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國民黨內參選中正萬華立委呼聲最高的台北市議員應曉薇26日表示，在「佛誕日」的當天，她從心出發，感恩13年的議員工作能得到大家的肯定，並宣告向佛陀發願，將會無愧市民，更努力工作，也虔誠祈求佛光慈悲加被，願台灣無災無難，社會祥和。

民進黨近日傳出有意徵召藝人「雞排妹」鄭家純參選中正萬華立委，民進黨籍立委許智傑日前說，中正萬華將變成藝人大戰，相當有看頭，除了藝人于美人已宣布參選外，該區現任立委林昶佐也是藝人外，不僅如此，國民黨在地市議員應曉薇在參政前曾是電視演員，在2010年當選台北市市議員並連任至今。許更預測，未來中正萬華將變成雞排妹、于美人、應曉薇3個女人的戰爭。

對於民進黨2024提名策略小組有意提名鄭家純，黨內有不少雜音，讓黨中央在鄭家純自爆受徵詢一整天後才在夜間聲明表示，提名人選尚未決定。對於鄭家純參選中正萬華，應曉薇則表示，這是多元社會，任何人要來中正萬華選舉，她都很歡迎，至於她自己，「在中正萬華踏實走過20個服務年頭，不管選不選，應曉薇都準備好了。」

中正萬華選區有不少國宅，應曉薇日前也前往關心一位高齡95歲的居民。這位長者因為可能被趕出國宅而哭泣、擔憂，應曉薇也承諾，會與台北市政府局處同仁一起幫忙的，不會讓他被逐出住處，並請內政部營建署、台北市長蔣萬安全面檢討國宅承租要點等，因應不同個案的情況個別協助辦理。