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為遮醜找紋身師「刺青瀏海」　M字額男照鏡崩潰哭了

義大利一名男子詹盧卡因為髮線後移產生M字額，竟異想天開想紋瀏海遮醜。（翻攝抖音@gipsygtattooer）

圖文／鏡週刊

一名義大利男子因為不滿自己的M字額，竟然想出一個極端的辦法解決，他找了一位經驗豐富的紋身師幫他在額頭紋瀏海，但是當他看到紋好的結果時卻傻眼。

綜合外媒報導，義大利26歲男子詹盧卡（Gianluca）因髮線後移而產生了M字額，為了遮醜，他異想天開意圖紋上瀏海解決問題，找上一名紋身師阿爾托貝利（Maria Gina Altobelli）幫他實現自己的想法。

詹盧卡找刺青師在額頭紋上瀏海，但照鏡看見成果卻掩面痛哭。（翻攝抖音@gipsygtattooer）

儘管紋身師阿爾托貝利聽完後對此感到驚訝，但仍尊重顧客想法，最後答應幫他實現願望，還將紋身過程拍下上傳TikTok。影片中可見她先用筆在詹盧卡的額頭上畫出瀏海的草圖，然後再用深色的墨水填滿。紋身過程中，詹盧卡明顯很緊張，每次感覺到紋身針碰到臉就會往後退，在歷經一小時的折磨後，紋身終於完成。

然而，當詹盧卡照鏡看到自己的新造型後卻傻眼，迅速捂住臉哭了起來，不知道究竟是太滿意還是太後悔這個成果，但是阿爾托貝利卻顯得十分開心，拿手機在一旁繼續拍攝詹盧卡，也表示很滿意自己的作品，更讚賞自己十分專業。

這段影片在網路瘋傳，不少網友都將此當成笑話，認為「他知道自己犯了個可怕的錯誤」，還有人譏笑「他可能打算用雷射除掉這個刺青」。

@gipsygtattooer

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