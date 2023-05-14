日網友抱怨「煎餃會黏鍋」　食品廠超誠懇回應：鍋子借我研究

▲鍋子煮完煎餃後的淒慘模樣，差點引發一間企業的公關危機。（圖／翻攝自推特，夏）

圖文／CTWANT

自家產品如果造成用戶困擾，該如何漂亮的回應、解除危機，真的是很考驗一個企業的能力。近日日本頗具知名度的食品大廠味之素，就被日本網友抱怨「冷凍水餃會沾鍋」，甚至還貼出一張悽慘無比的鍋子的照片。而味之素並沒有嚴正駁斥，反而是靠著超級正面的態度，順利的度過這次的公關危機。

近日日本推特有網友貼出一張嚴重黏鍋的照片，甚至從沾鍋的形狀可以推測出是水餃釀禍。該名網友表示「你寫的！你說不需要油！騙子！」同時還直接標記這個冷凍煎餃品牌味之素。而這則貼文曝光後，引起許多網友的討論，畢竟，單看那口鍋子，就可以明顯感覺到災情慘重。





就當網友好奇味之素要如何處理這起事件時，味之素官方直接在這則貼文底下留言，強調「我們公司的目標就是要向每個人提供完美、讓人驚喜、帶著漂亮羽翼的煎餃」。味之素官方更十分誠懇的表示，「非常不好意思，我們有個小小的請求，是否可以麻煩您以貨到付款的方式，提供您使用的那個平底鍋呢？我們想要確認一下燒焦的平底鍋的狀況，以便用於後續研究如何改善產品」。

味之素如此正面且誠懇的處理方式，自然是獲得不少網友的支持，就連先前指責騙子的網友，最後也公開留言回應願意提供鍋子給味之素研究。之後該名網友甚至還將原本抱怨的文章做隱藏，幫味之素保留了十足十的面子。

據了解，這次味之素出包的產品是他們旗下的冷凍煎餃，該款煎餃主打「無須用水、用油」就可以輕鬆烹飪，使用者只須要把冷凍狀態的煎餃丟入平底鍋內，蓋上蓋子用小火蒸4至6分鐘，開鍋後煎餃就會呈現漂亮的顏色與薄脆的羽翼（麵衣）形狀。