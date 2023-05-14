　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日網友抱怨「煎餃會黏鍋」　食品廠超誠懇回應：鍋子借我研究

鍋子煮完煎餃後的淒慘模樣，差點引發一間企業的公關危機。（圖／翻攝自推特）

▲鍋子煮完煎餃後的淒慘模樣，差點引發一間企業的公關危機。（圖／翻攝自推特，夏）

圖文／CTWANT

自家產品如果造成用戶困擾，該如何漂亮的回應、解除危機，真的是很考驗一個企業的能力。近日日本頗具知名度的食品大廠味之素，就被日本網友抱怨「冷凍水餃會沾鍋」，甚至還貼出一張悽慘無比的鍋子的照片。而味之素並沒有嚴正駁斥，反而是靠著超級正面的態度，順利的度過這次的公關危機。

近日日本推特有網友貼出一張嚴重黏鍋的照片，甚至從沾鍋的形狀可以推測出是水餃釀禍。該名網友表示「你寫的！你說不需要油！騙子！」同時還直接標記這個冷凍煎餃品牌味之素。而這則貼文曝光後，引起許多網友的討論，畢竟，單看那口鍋子，就可以明顯感覺到災情慘重。（圖／翻攝自推特）


就當網友好奇味之素要如何處理這起事件時，味之素官方直接在這則貼文底下留言，強調「我們公司的目標就是要向每個人提供完美、讓人驚喜、帶著漂亮羽翼的煎餃」。味之素官方更十分誠懇的表示，「非常不好意思，我們有個小小的請求，是否可以麻煩您以貨到付款的方式，提供您使用的那個平底鍋呢？我們想要確認一下燒焦的平底鍋的狀況，以便用於後續研究如何改善產品」。

味之素如此正面且誠懇的處理方式，自然是獲得不少網友的支持，就連先前指責騙子的網友，最後也公開留言回應願意提供鍋子給味之素研究。之後該名網友甚至還將原本抱怨的文章做隱藏，幫味之素保留了十足十的面子。

據了解，這次味之素出包的產品是他們旗下的冷凍煎餃，該款煎餃主打「無須用水、用油」就可以輕鬆烹飪，使用者只須要把冷凍狀態的煎餃丟入平底鍋內，蓋上蓋子用小火蒸4至6分鐘，開鍋後煎餃就會呈現漂亮的顏色與薄脆的羽翼（麵衣）形狀。

免加會員直接購

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399

延伸閱讀
FED副主席提名人選傑佛遜：核心通膨進展令人沮喪
又有大動作！　OpenAI向訂閱用戶開放「網頁瀏覽+外掛」新功能
林依晨8年婚爆婚變！沉寂1天首發文「13字洩近況」：怎麼可以

 【你可能也想看】

►搜救犬Sato災區建功　網憂「沒穿鞋受傷」…內行人釋疑

►2女見黑貓「哈士奇」太可愛帶回家養　2個月後警找上門GG了

►太神啦！統神被AI「判定是豬」　眾人無情笑翻：看破真身

►養4貓4狗月花11萬　小鮮肉「3餐吃泡麵果腹」每周工作7天嘆：荒謬

►租屋處全是「貓毛和尿」冷氣也很噁　房東崩潰：打死不接受養寵物

►誤把狗糧當特產…嬤不識字稱：是巧克力豆　鄰居全吃下肚

►萌兔見正妹瘋狂衝刺　「高速運轉」驚呆眾人

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
蔡英文弔唁林淑雅　林父慟：希望她是最後一個...達賴贈「哈達
好天氣只有2天　周四雨彈又炸！藍一片雨區出爐
「是《浪姐4》對不起徐懷鈺！」　他痛批節目組：職場霸凌
快訊／意外肘擊林書豪　夢想家麥卡洛還原現場
快訊／郭台銘十指緊扣韓國瑜！　照片曝光
班傑吃「新生女兒胎盤」幫補身
快訊／鋼鐵人飲恨淘汰　林書豪喊話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又有大動作！　OpenAI向訂閱用戶開放「網頁瀏覽+外掛」新功能

為遮醜找紋身師「刺青瀏海」　M字額男照鏡崩潰哭了

機車「免兩段式左轉」　北市：已開放78處3車道路口

這顏色墨鏡戴了反而傷眼！　男大生水晶體「差點被煮熟」

割包皮意外燒掉陰莖！他慘當「變性實驗品」長大　結局超悲傷

體驗台式整復「嬌嗔」連綿不絕　韓正妹：要推薦給電視台

為讓3歲兒安全上學　爸「花2667萬蓋幼稚園」收費曝光了

男友嫌浪費時間金錢「3天洗一次澡」　妹子崩潰狂嗆：噁心

獲藍營提名中二選區立委　顏寬恒：勝選信心從未被消滅

頂巨型爆炸頭「3度獲金氏世界紀錄」　她養秀髮24年曝唯一壞處

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

爸剪短髮...女兒見狀超崩潰　車上爆哭踢腿怒喊：我恨你

新冠疫情已終結？　CDC數據曝全美今年仍有4萬人染疫亡

行人地獄！8歲童校園前過馬路「慘遭撞死」　公車闖紅燈右轉釀禍

日網友抱怨「煎餃會黏鍋」　食品廠超誠懇回應：鍋子借我研究

泰國大選違規事件頻生！警捕獲13人撕毁選票　選民爆用450元賄選

16歲小情侶「雙雙詭死樹林」　遺體相隔6天尋獲！騎車最後身影曝

母親節悲歌！日無業男「割喉」82歲母　持沾滿血菜刀自首

買完婚戒卻結不了婚！開車返家遭猛撞　準新郎死亡、未婚妻重傷

別和狗狗同床共眠！專家曝「超致命危機」　1動作恐害毛小孩喪命

俄烏戰爭後首次！澤倫斯基抵達柏林　將與總理蕭茲會面

三星電子李在鎔赴美見馬斯克　談自動駕駛半導體合作

CP值最高投資！150元打造大師級妝容　出國隨時打卡美到免修圖

AA買房「分手後賣破2千萬」！前女友耍賴不想對半分　男方怒告

賴清德97歲舅舅催票　小英之友會前總會長同台力挺

快訊／鋼鐵人淘汰無緣季後賽　林書豪：人生不可能完美

這一勝等了2234天　林子崴：送給媽媽母親節禮物

媽哭窮卻「0貸款」買千萬房！她才知家中真實收入：手頭現金可怕

賴清德基隆造勢批九二共識　「沒主權的和平非真正和平」

停經30年！下體突出血　醫一查體內藏1物：忘記拿出來了

新冠疫情已終結？　CDC數據曝全美今年仍有4萬人染疫亡

行人地獄！8歲童校園前過馬路「慘遭撞死」　公車闖紅燈右轉釀禍

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

女老闆遭闖店性侵超配合　下秒智奪30cm長刀

小三數學「5X8=40」被打叉！！內行曝關鍵

蘋果新品爆料客抓到了！一招揪內鬼

東京離島5.9地震！　9分內連2震發布海嘯預報

2台人運毒在泰國被抓　搜出15公斤K他命

比基尼妹「腰突劇痛」被鯊魚啃滿身血

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

吉野家店名的由來！創業120年　連員工都搞錯

搭飛機1動作壓制99％病菌　染病風險砍半

為遮醜刺青瀏海　M字額男照鏡崩潰哭了

BMW飆車撞死女騎士！駕駛慘遭3人圍毆

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

快訊／王思佳驗包結果出爐！

快訊／口罩男婚變！　正妹妻回應

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

快訊／口罩男正妹妻「請停止看笑話」：一切交由法官判定！

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

一待4小時！果真等到「惡鄰居現形」　人妻：不買了

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

請放過孩子！台灣需要產業競爭力

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

網爆王思佳老公「名牌衣穿假的」！她現身開戰了

許維恩突宮縮痛到冒汗！　王家梁在家燒「鼠尾草」她傻眼：孕婦不能聞

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面