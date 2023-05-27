基隆安樂國小百年校慶　謝國樑、盧秀燕同台致賀

▲基隆安樂國小百年校慶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂國小今（27日）舉行建校一百周年校慶，市長謝國樑和以校友身分出席的台中市長盧秀燕，共同為安樂國小百年校慶致賀，謝國樑頒發傑出校友獎項予台中市長盧秀燕、米雕大師謝源張、書法家張炳煌等人，表彰其對於社會的卓著貢獻。此外，視障鋼琴家許哲誠、台灣電子業先驅邱再興董事長等校友，也共同歡慶安樂國小百歲校慶。

謝國樑表示，安樂國小在設校百年期間，孕育出許多傑出人才，市府未來將致力為基隆各校打造優質學習環境，並持續推動校校有雙語、辦理英語村遊學、外師巡迴等課程，提供學生更優質的雙語教育環境。

▲台中市長盧秀燕以校友身分出席。

盧秀燕致詞時，感謝當年老師的教導，並分享在校時期參加演講比賽的緊張忘稿，到代表學校出賽的經驗，勉勵學弟妹積極參加校園比賽或公共事務，培養自身學能經驗，對於未來的生涯發展將有所助益。此外，盧秀燕市長親頒特殊貢獻獎給周金萬文教基金會，表達對基金會長年資助學校清寒學子獎助學金之謝意。

安樂國小校長蕭玉盞表示，百年校慶以「世紀蚵殼港，100樂飛揚」為主題，秉持傳承與創新的教育理念，融入在地特色課程，而今年更榮獲學習扶助評鑑全市優等第一，藝術創意校門更正式掛牌「基隆雙語領航學校」，表達接軌國際雙語教育之目標。