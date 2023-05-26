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武崙國小14學童喝牛奶「腹痛反胃」　基隆市府立即採檢送驗

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／基隆市安樂區武崙國民小學）

▲武崙國小傳出疑似食物中毒事件 。（圖／翻攝自Facebook／基隆市安樂區武崙國民小學）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市武崙國小今(26)日早上出現14名學童飲用牛奶後，出現肚子痛、嘔吐等症狀就醫，教育處回應，校方已啟動疑似食物中毒處理流程，並會同相關單位抽驗學校午餐，如不符合規定，將依規定查處。

教育處回應，14位學童中，1人有嘔吐情況，其他學童皆是肚子痛，經通報消防局協助就醫，分別送往基隆長庚醫院及衛福部基隆醫院。

校方也立即啟動疑似食物中毒處理相關流程，關心學童情況並預防性回收所有牛奶，同時通報教育處、衛生局。教育處已派員至學校協助調查，並將由衛生局協助採集檢體送驗，如有不符規定，將會依法處置，學校亦可依契約規定記點罰款。

市長謝國樑已親自至衛福部基隆醫院慰問學生，市府強調，教育處未來會持續會同產發處及本市衛生局等相關單位，到校辦理聯合稽查，並由產發處及衛生局抽驗學校午餐。

教育處指出，如有不符合規定，將依相關規定查處，學校亦會依契約規定記點開罰，相關事件亦可列入午餐評選依據，以杜絕不良廠商進入校園，將與學校持續為學校午餐衛生安全把關，維護學童健康。目前學生也開始回到學校，市府協同學校向廠商請領保險，賠償學生。

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