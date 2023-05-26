喝牛奶後身體不適！　基隆武崙國小10學童緊急送醫

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市安樂區的武崙國小，今（26）日上午傳出有10名學童喝了牛奶後身體不適，基隆消防局獲報後，緊急將10名學童分別送往兩醫院救治。

▲武崙國民小學傳有10名學童疑似喝牛奶後身體不適。（圖／翻攝自Facebook／基隆市安樂區武崙國民小學）

基隆市消防局指出，今天10時17分接獲武崙國小通報，指出有10名同班的學童武崙國小有10名學童，疑似飲用牛奶後身體不適，到場後查看學童皆意識清楚，將6名學童送往長庚醫院、4名學童送往基隆醫院。