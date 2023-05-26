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中嘉學院攜手基隆七堵國小　學子體驗節目製播表達想法

▲中嘉學院攜手基隆七堵國小 體驗節目製播表達想法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中嘉學院攜手基隆七堵國小，學子體驗節目製播表達想法。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

教育部提出「2030雙語國家」的具體目標，各學校動起來，但孩子們的心聲為何呢？中嘉寬頻｜吉隆深耕地方，這幾年開辦中嘉學院，提升大眾媒體素養並善盡企業責任並推廣媒體素養，日前特別與基隆市七堵國小合作，邀請師生體驗節目製播，讓孩子們體驗上節目同時表達心聲，針對眾人關心的教育議題進行討論與分享。

▲中嘉學院攜手基隆七堵國小 體驗節目製播表達想法。（圖／記者郭世賢翻攝）

2030雙語國家的政策目標已經啟動6年，小學生們就優缺進行討論，在老師的帶領下提出看法與建議。滾動式的修正，是孩子們提出的建議。七堵國小六年級孩子在洪福仁老師的帶領下，參訪中嘉寬頻｜吉隆，從幕前工作者必備的條件，到參訪幕後工作者的作業，透過體驗節目訪談，孩子們頗有收穫。

學生們分享表示，「讓我學到講話要咬字清楚的技能，主播的發音咬字要清楚，那是要練的」、「上鏡頭時我很緊張，但講師說了一些舒緩緊張的方式，我覺得很有效果，以後面對緊張的情況，都可以這麼做。」帶隊老師很感謝有這樣的機會，讓孩子來體驗。中嘉寬頻｜吉隆電視能善盡在地媒體的企業責任，對在地學子分享節目製作與攝影棚相關設施，透過體驗媒體作業流程，共同促進媒體素養的公益教學。

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