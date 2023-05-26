第一季再奪103條人命！行人地獄縣市出爐　北、南、基更惡化

▲警方針對未讓行人大執法。（圖／記者許權毅攝）

記者李姿慧／台北報導

今年1到3月行人死亡達103人，較去年同期再增2人，為洗刷行人地獄惡名，交通部、內政部及教育部25日向行政院提出「行人優先交通安全行動綱領」，祭4面向19項行動方案，包括改善行人環境、執法和教育等，交通部今也公布第一季地獄縣市，每10萬人死亡以基隆市居冠，另台北、台南和基隆為增加較多前3名。

交通部指出，112年1到3月30日交通事故死亡人數為812人，其中行人為103人，較去年同期增加2人，未有好轉的情形，其中行人死亡人數中，六都合計63人，明顯高於非六都40人，而非六都中又以彰化縣較為嚴重。

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交通部也公布各縣市情況，以行人每十萬人死亡來看，基隆市居冠超過1人以上，新竹市及3個離島維持零死亡。同期自我比較增加較多前3名為台北市、台南市及基隆市，都有惡化情況，交通部呼籲縣市首長應更加重視，並訂定112年目標行人死亡人數達歷年最低。

▲「行人優先交通安全行動綱領」祭4面向19項行動方。（圖／交通部）※點圖放大

為降低行人交通事故死傷，交通部、內政部及教育部25日向行政院提出「行人優先交通安全行動綱領」，列出工程、教育、監理及執法4面向，並提出19項行動方案，其中以工程面向行動方案9項為最多，主要在建構安全的行人通行環境。由於違規件數與受傷人數趨勢一致呈現增加情形，行動綱領監理面向提出5項，包括教育3項、執法2項，建立國人正確用路觀念及導正違規行為。

交通部表示，目前已訂有考核機制，包括5到7月周周視導縣市行人安全環境改善情形，每月於記者會中公布執行績效，並於年度道安考評，將行人納入考評項目。