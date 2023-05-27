　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

英涉港報告要求「廢除國安法」　陸外交部諷：殖民舊夢還沒醒來

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

英國政府日前發表「香港半年報告內容」，包括要求廢除香港國安法，並且十分關注香港改革區議會選舉的問題。對此，外交部發言人毛寧昨26日主持例行記者會指出，香港事務純屬中國內政，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，「英方還是沒有從殖民舊夢中醒過來。」

毛寧對此表示，香港特區政府已經發布了新聞公報，批駁英國的「香港半年報告內容」。

毛寧進一步表示，香港已經回歸近26年了，英方還是沒有從殖民舊夢中醒過來，妄想透過充滿意識形態偏見、歪曲事實、混淆視聽的所謂「報告」干涉香港事務，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。中方對此表示強烈不滿，堅決反對。

香港回歸以來，中國政府始終全面準確堅定不移地貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，香港居民依法享有遠超1997年之前的權利和自由。

隨著香港國安法和特區新選舉制度成功落實，香港進入由亂到治，走向由治及興的新階段，法治和營商環境更加優良，外國投資者對香港的信心不斷增強，香港國際金融貿易航運中心的地位進一步鞏固。

「需要強調的是」，毛寧稱，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合宣告》。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。任何抹黑、唱衰香港的雜音，撼動不了「一國兩制」行穩致遠的堅定步伐。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／侯友宜合體館長！　脫外衣展健美姿勢
超扯垃圾車！　逆向闖紅燈險成行人收割者
快訊／周一晨發海警！強颱雨彈轟4天「一整圈紫爆」　颱風假機率
7-11思樂冰開賣了！「每天限量30杯」自己裝　價格曝光
快訊／T1最強控衛確定退出中華隊！　無緣亞運
李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」　為搶房產偽造文書
撞擊畫面！重機猛撞「車殼碎滿地」　23歲男彈飛送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「2049年中國GDP是美國2倍」　林毅夫：總經濟體或將2030年先超越

中特使訪俄烏、歐4國後預防最壞打算？　學者：準備各方必須坐下來談

英涉港報告要求「廢除國安法」　陸外交部諷：殖民舊夢還沒醒來

陸商務部長王文濤會見戴琪　願保持交流溝通中美經貿關係重要性

大陸校園活春宮再現！情侶落地窗前「忘我狂震」被圍觀　影片瘋傳

談離婚瞎扯存款只有43萬　妻一查「他年收1300萬」…法官這樣分配

挖呀挖正妹老師「用餐照流出」　風向大轉網驚喊：真的頂

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘「心跳停止」身亡

醫院探病被要求給紅包　她只買水果被噴「小氣」嘆：人情世故真難

談AI取代一切？　李彥宏：共生非對立，機器沒必要變成人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

大叔穿女裝怒吼衝撞警　遭噴辣椒水壓制送辦！

「2049年中國GDP是美國2倍」　林毅夫：總經濟體或將2030年先超越

中特使訪俄烏、歐4國後預防最壞打算？　學者：準備各方必須坐下來談

英涉港報告要求「廢除國安法」　陸外交部諷：殖民舊夢還沒醒來

陸商務部長王文濤會見戴琪　願保持交流溝通中美經貿關係重要性

大陸校園活春宮再現！情侶落地窗前「忘我狂震」被圍觀　影片瘋傳

談離婚瞎扯存款只有43萬　妻一查「他年收1300萬」…法官這樣分配

挖呀挖正妹老師「用餐照流出」　風向大轉網驚喊：真的頂

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘「心跳停止」身亡

醫院探病被要求給紅包　她只買水果被噴「小氣」嘆：人情世故真難

談AI取代一切？　李彥宏：共生非對立，機器沒必要變成人

屢被點名搭黨賴清德　鄭麗君自嘲老百合世代：目前無參與選舉想法

突開艙門原因曝光！　韓亞驚魂30多歲男嫌「我很悶，想快點下機」

陸網紅巴黎驚遇搶劫！　「警方拒受理」原因讓她氣炸：再也不來

谷阿莫認了「真的露鳥」！　爆有意加盟民眾黨選立委...不忍全說了

合體館長！侯友宜脫外衣展健美姿勢　「要把自己訓練好保護國家」

大姊在家輕生！　父母分財產「留凶宅給他」二姊拿新房

網路留言爆衝突街頭談判　男打臉腳踹女噴辣椒水...施暴畫面曝　

陶晶瑩兒子「根本是小一號李李仁」！五官神複製…近況照罕見曝光

李多慧左腳扭傷了！最新傷情回報　下次來台行程曝光

「2049年中國GDP是美國2倍」　林毅夫：總經濟體或將2030年先超越

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

大陸熱門新聞

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

大陸校園活春宮再現　小情侶落地窗前狂震

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

離婚瞎扯存款　驚見夫年收1300萬

他找22歲正妹援交　來的變「40歲老阿姨」

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

武漢出現罕見「鏡面人」寶寶 百萬分之一機率「內臟左右相反」

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

陸外交部：美國把台灣變豪豬島

流浪漢擁碩士學歷！路邊幫學生「補英文」

解放軍少將嗆美軍司令

陸出現「貼片五花肉」　撕開全是低檔肥肉

更多熱門

相關新聞

人妻偷吃小鮮肉 「國家警報狂響」被夫抓外遇

人妻偷吃小鮮肉 「國家警報狂響」被夫抓外遇

英國一名人妻坦承，生下小孩後和老公感情愈來愈淡，後來透過交友網站結識一名小鮮肉，成功隱瞞家人大談婚外情長達5個多月，沒想到因為手機突然響起「國家警報」，讓她的外遇意外被老公發現。

陸外交部：美國把台灣變豪豬島

陸外交部：美國把台灣變豪豬島

男子開車撞英首相官邸大門　當場被逮

男子開車撞英首相官邸大門　當場被逮

流落155年　英王室拒還王子遺體

流落155年　英王室拒還王子遺體

黃色小鴨時隔10年重遊香港 這次攜伴參加「一次來兩隻」

黃色小鴨時隔10年重遊香港 這次攜伴參加「一次來兩隻」

關鍵字：

英國中國外交部香港國安法殖民毛寧

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

台灣洗腎率世界第1！營養師揭6大護腎妙招

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

世新女大生校內墜樓！送醫搶救中

瑪娃風速破紀錄3地防雨！巨浪先襲台

男硬開逃生門　他目睹「乘客一個個昏倒」

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面