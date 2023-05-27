英涉港報告要求「廢除國安法」　陸外交部諷：殖民舊夢還沒醒來

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

英國政府日前發表「香港半年報告內容」，包括要求廢除香港國安法，並且十分關注香港改革區議會選舉的問題。對此，外交部發言人毛寧昨26日主持例行記者會指出，香港事務純屬中國內政，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，「英方還是沒有從殖民舊夢中醒過來。」

毛寧對此表示，香港特區政府已經發布了新聞公報，批駁英國的「香港半年報告內容」。

毛寧進一步表示，香港已經回歸近26年了，英方還是沒有從殖民舊夢中醒過來，妄想透過充滿意識形態偏見、歪曲事實、混淆視聽的所謂「報告」干涉香港事務，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。中方對此表示強烈不滿，堅決反對。

香港回歸以來，中國政府始終全面準確堅定不移地貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，香港居民依法享有遠超1997年之前的權利和自由。

隨著香港國安法和特區新選舉制度成功落實，香港進入由亂到治，走向由治及興的新階段，法治和營商環境更加優良，外國投資者對香港的信心不斷增強，香港國際金融貿易航運中心的地位進一步鞏固。

「需要強調的是」，毛寧稱，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合宣告》。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。任何抹黑、唱衰香港的雜音，撼動不了「一國兩制」行穩致遠的堅定步伐。