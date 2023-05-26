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大陸 大陸焦點 特派現場

黃色小鴨時隔10年重遊香港　這次攜伴參加「一次來兩隻」

▲黃色小鴨再遊香港。（圖／香港01）

▲黃色小鴨時隔10年重遊香港。（圖／香港01，下同）

文／香港01

巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）2013年在維港隨波浪搖動展出，吸引近800萬人次「打卡」。時隔十年，黃鴨再次來港暢泳，更是「打孖」（兩個一起）遊港。《香港01》昨（25）日早在青衣北部担杆山路船廠直擊兩隻已吹氣、高18米（公尺）的黃鴨現身，於早上約10時兩巨鴨正式試水，由拖船拖著於青衣水域「慢游」，將「游過」汀九橋。

▲黃色小鴨重遊香港。（圖／香港01）

主辦方預告，6月1日將公布黃鴨游入維港安排，料會再掀起「賞鴨潮」。巨型橡皮鴨闊別香港10年後，25日清晨突然打孖現身，約清晨時分，青衣北面海域開始發現橡皮鴨的蹤影，10年前只有一隻，今次則兩隻一模一樣的巨型橡皮鴨現身。

▲黃色小鴨重遊香港。（圖／香港01）

兩隻巨鴨下水前，工作人員忙於準備，進行吹氣測試，之後以吊機及吊索將圍繞鴨背綁緊。至早上約10時黃鴨正式下水暢泳。暢泳期間，前後均有船隻護航，初時只有一隻，其後再有另一隻，兩隻一模一樣的巨鴨在汀九橋及青馬大橋襯托下，分外有趣。

兩隻黃鴨身高18米，比10年前那隻高，當年帶來黃鴨的創意品牌AllRightsReserved（ARR），今（2023）年再策展大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，會將黃鴨再次帶到維港，6月1日公布黃鴨游入維港詳情。

▲黃色小鴨再遊香港。（圖／香港01）

巨型橡皮鴨由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作，自2007年誕生以來，「蹼迹」遍佈澳洲悉尼（雪梨）、巴西聖保羅等地。直至2013年5月2日首度尖沙咀海運碼頭展出，當時橡皮鴨的高度達16.5米，吸引大批港人蜂擁至維港「打卡」，其後於同年6月9日離開。

▲黃色小鴨重遊香港。（圖／香港01）

翻查資料，當年為應對維港風高浪急的海面情況，主辦方特意為橡皮鴨底安排共3個重達3噸的特製石躉，以固定橡皮鴨防止被海浪衝走，更訂造一條防水電纜供電。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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