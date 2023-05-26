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英王室拒絕返還「衣索比亞王子遺體」　他被俘155年死後仍回不了家

▲▼衣索比亞王子阿埃萊馬耶烏（Prince Alemayehu）被俘虜到倫敦後去世，最後下葬於溫莎城堡聖喬治教堂（St George`s Chapel）地下墓穴。（圖／翻攝rct.uk、ethioembassy.org.uk）

▲衣索比亞王子阿埃萊馬耶烏被俘虜到英國，之後在倫敦去世。（圖／翻攝rct.uk、ethioembassy.org.uk，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國「日不落帝國」時期曾在全球殖民地大肆掠奪，衣索比亞王子阿埃萊馬耶烏（Prince Alemayehu）於1868年被俘虜到倫敦，最終在異鄉病逝，並且下葬於溫莎城堡聖喬治教堂。儘管衣索比亞多年來要求返還王子遺體，本周卻再次被白金漢宮拒絕，理由是會影響到埋葬在附近的其他遺體。

100多年來，衣索比亞持續要求歸還王子遺體及其他寶藏，王室後裔米納斯（Fasil Minas）說，「我們希望他的遺體作為家人和衣索比亞人歸來，因為那不是他出生的國家。這是不對的。」

白金漢宮23日聲明卻指出，儘管溫莎城堡教長對於紀念阿埃萊馬耶烏王子的需求非常敏感，但也有責任維護其他逝者的尊嚴，「在不影響附近大量他人安息之地的情況下挖掘遺骸，這是非常不可能的」。不過，他們仍很歡迎衣索比亞駐倫敦大使館造訪墓穴，進行哀悼。

▲▼衣索比亞王子阿埃萊馬耶烏（Prince Alemayehu）被俘虜到倫敦後去世，最後下葬於溫莎城堡聖喬治教堂（St George`s Chapel）地下墓穴。（圖／翻攝rct.uk、ethioembassy.org.uk）

除了衣索比亞之外，希臘、非洲西部的貝南（Benin）等國家，長期要求英國返還殖民時期偷走的文物。歷史學界也普遍認為，白金漢宮應該為帝國歷史承擔更多責任。BBC更指出，阿埃萊馬耶烏王子年幼時期來到英國，是帝國行為及外交失敗的結果。

1862年，衣索比亞前身「阿比西尼亞帝國」（Abyssinia）皇帝特沃德羅斯二世（Tewodros II）請求維多利亞女王幫助自己，與穆斯林鄰國作戰，未料遭到拒絕。他遂挾持一群歐洲人作為人質，其中包括英籍傳教士與外交官員。英國因此派出1.3萬名士兵的遠征隊解救人質，在擊潰阿比西尼亞帝國後，掠奪成千上萬件文化及宗教文物，包括黃金王冠、手稿、項鍊、華麗衣著，據悉動用15頭大象及200隻騾子才運送回國。

1868年，年僅7歲的阿埃萊馬耶烏王子跟母親蒂魯沃克．烏伯（Tiruwork Wube）也被俘虜，不過王后在旅途中喪生，於是小王子隻身抵達英國。據悉，阿埃萊馬耶烏非常引起維多利亞女王的興趣，被特地安排進入菁英學校念書，並且接受軍事訓練。1879年，18歲的他罹患胸膜炎（pleurisy）病逝，讓女王非常悲痛。

▲溫莎城堡（Windsor Castle）、遊民 。（圖／路透社）

▲溫莎城堡是英國王室官邸之一。（圖／路透）

歷史作家西文斯（Andrew Heavens）的新書《王子與掠奪者》（The Prince and the Plunder）就描寫了這段歷史。他向NBC表示，白金漢宮應該做得更多，向衣索比亞確切表明，為什麼王子的遺體不能被移走，「一個孩子被困在異國，永遠都不被允許回家。從情感上來說，大多數知道阿埃萊馬耶烏故事的人，都會覺得他的遺體應該被歸還。他在死前也說得很清楚，他想要回去。」

都柏林大學學院學者加爾沙（Jeremiah Garsha）直指，當年英國對非洲的癡迷心理，為從殖民地掠奪而來的贓物創造出巨大市場，「其中一定有種族的因素」，「他是被綁架的。一名未成年人在母親死後作為孤兒來到另一個國家，然後他自己也在18歲時去世，這應該有些不對勁。他也是被掠奪的，就像所有其他被搶走的古董與珍寶一樣。」

長期投入衣索比亞研究的英國人類學教授潘克斯特（Alula Pankhurst）表示，返還遺體將是「英國反思過去的一種方式」，「返還被作為一種和解的方式，是為了承認過去的錯誤。」

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