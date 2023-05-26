　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「美國把台灣變豪豬島」　陸外交部批：極其錯誤和非常危險的舉動

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國2019年宣佈售台FIM-92毒刺便攜式防空導彈，等待至今首批運抵，可望加強台防空戰力。對此，大陸外交部毛寧今（26日）回應，美國政客已經加快把台灣武裝成「豪豬島」，不惜毀台的用意十分明顯，「包括台灣同胞在內的14億多中國人民絕不會答應。」

中國外交部今下午舉行例行記者會，針對美國對台軍售，毛寧指出，美國向台灣提供武器嚴重違反中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，破壞台海和平穩定，這是極其錯誤和非常危險的舉動。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

▲▼雙聯裝刺針飛彈、復仇者飛彈車。（圖／軍聞社提供）

▲美國軍援一批FIM-92肩射式刺針飛彈24日晚間已送達台灣。（圖／軍聞社提供）

毛寧稱，從美國政客公開宣揚毀滅台積電，到加快把台灣武裝成「豪豬島」，美國為了以台制華，不惜毀台的用心昭然若揭，包括台灣同胞在內的14億多中國人民絕不會答應。

毛寧指出，我們敦促美方恪守一箇中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事聯絡和武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止縱容支援「台獨」分裂勢力以武謀獨。

最後，毛寧強調，「我們再次正告民進黨當局，企圖挾洋謀獨，以武拒統，只會以失敗告終。中方將密切關注事態發展，堅定維護國家主權安全和領土完整。」

據我國防部25日表示，美國為了因應對台軍售延宕，決定比照軍援烏克蘭模式，動用「總統撥款權」提供台灣5億美元（約新台幣154億元）軍備。最新消息指出，美國提供的一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈24日晚間已運達桃園國際機場，軍方已完成接收。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／永和工程意外！　老闆4樓墜落命危
BLACKPINK開唱「女網紅被打到哭出來」　觀眾全看傻
獨／超商浩克女友正面辣照！　證實他將復出
放颱風假機率？　氣象粉專7字回答
快訊／逾90萬股民注意！0056改成季配息　除息時間曝
快訊／東華大學24歲女助理　墜樓身亡
快訊／阿扁死諫無效！　陳致中政治路恐斷
快訊／「排黑條款」三讀通過！　涉黑金槍毒終身不得參選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸這2個城市人均GDP破百萬　能源漲價獲利「超越」北上廣深　

武漢出現罕見「鏡面人」寶寶　百萬分之一機率「內臟左右相反」

22歲援交正妹變「40歲老阿姨」　他怒趕人反被嗆：誰不美顏P圖？

「美國把台灣變豪豬島」　陸外交部批：極其錯誤和非常危險的舉動

吃完火鍋喉嚨痛　她「會厭腫大」吸不到空氣窒息亡！

挽救生育率再出招！　遼寧18種「輔助生殖」項目納入生育保險支付

內蒙上空出現神秘「天空之眼」　巨大漩渦有如拍科幻片

大陸出現「貼片五花肉」　撕開下面全是「低檔肥肉」

中年爸手機全是求職訊息：要工人嗎？女兒見「零回覆」心疼淚崩

湖南長沙一家5口遭滅門！最小死者年僅3歲

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

鬼鬼請辭《營業中》「怕表現不好」　認沒聯絡禾浩辰「公開電話徵友」XD

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

陸這2個城市人均GDP破百萬　能源漲價獲利「超越」北上廣深　

武漢出現罕見「鏡面人」寶寶　百萬分之一機率「內臟左右相反」

22歲援交正妹變「40歲老阿姨」　他怒趕人反被嗆：誰不美顏P圖？

「美國把台灣變豪豬島」　陸外交部批：極其錯誤和非常危險的舉動

吃完火鍋喉嚨痛　她「會厭腫大」吸不到空氣窒息亡！

挽救生育率再出招！　遼寧18種「輔助生殖」項目納入生育保險支付

內蒙上空出現神秘「天空之眼」　巨大漩渦有如拍科幻片

大陸出現「貼片五花肉」　撕開下面全是「低檔肥肉」

中年爸手機全是求職訊息：要工人嗎？女兒見「零回覆」心疼淚崩

湖南長沙一家5口遭滅門！最小死者年僅3歲

台隆衣物涼感噴霧速降5度Ｃ　HOLA用3招打造清涼居家

半夜家裡玩槍走火！莽男大腿中槍　「有彈孔」醫院通報警方

前輔導長內內轉戰成人平台現身西門町　鄧佳華開價5萬邀約拍片慘被拒

沒「托球」助攻林安可全壘打　成晉：一切都很剛好

Buffet狂嗑生蠔！小姊弟2天後都進急診　1敗血症、1肝膿瘍險些沒命

快訊／新北屋簷工程驚傳意外　老闆4樓墜落重傷命危搶救中

aespa團員Karina項鍊「連3撞」　蕾哈娜早戴過、喬治娜也慘中招

「港務永續 誠信相伴」 港務公司辦ESG企業法遵誠信治理論壇

「奇異鳥摸到飽」只要770元　紐西蘭人全怒了！美動物園急道歉

BLACKPINK澳門場爆「網紅被打到哭出來」　觀眾看傻：浪費票這麼貴

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

大陸熱門新聞

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

59歲超高齡產婦3年前喪女　產下女嬰激動致謝：成全再做母親的夢想

流浪漢擁碩士學歷！路邊幫學生「補英文」

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

陸深山縣城　養出千噸鱘龍魚

詐騙簡訊新怪招！眾人收槍決通知傻眼

解放軍少將嗆美軍司令

千萬網紅「汙衊老闆」性騷擾！　帳號慘被封嘴硬：只是違規而已

他找22歲正妹援交　來的變「40歲老阿姨」

陸出現「貼片五花肉」　撕開全是低檔肥肉

湖南長沙一家5口遭殺害！最小死者年僅3歲

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

更多熱門

相關新聞

搶不到泰勒斯演場會門票！他改當保全進場

搶不到泰勒斯演場會門票！他改當保全進場

美國天后泰勒絲（Taylor Swift）近來在北美巡迴演唱，吸引歌迷爭相購票，不過來自納什維爾（Nashville）的粉絲佩里戈（David Perrigo）因為搶不到票，竟出奇招改為應聘泰勒斯演唱會的保全，不止可以免費獲得現場聽偶像演唱的機會，還可以獲得薪水，讓他高興直呼「這是最好的工作」。

美警「猛揍酒醉遊民6拳」下場慘了

美警「猛揍酒醉遊民6拳」下場慘了

被遊客亂摸遭排擠　小野牛被安樂死

被遊客亂摸遭排擠　小野牛被安樂死

台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

美海軍戰鬥艦擬在日「民營造船廠」維修

美海軍戰鬥艦擬在日「民營造船廠」維修

關鍵字：

美國中國外交部毛寧毒刺導彈

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

快訊／全家開出2張千萬發票

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面