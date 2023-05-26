「美國把台灣變豪豬島」　陸外交部批：極其錯誤和非常危險的舉動

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國2019年宣佈售台FIM-92毒刺便攜式防空導彈，等待至今首批運抵，可望加強台防空戰力。對此，大陸外交部毛寧今（26日）回應，美國政客已經加快把台灣武裝成「豪豬島」，不惜毀台的用意十分明顯，「包括台灣同胞在內的14億多中國人民絕不會答應。」

中國外交部今下午舉行例行記者會，針對美國對台軍售，毛寧指出，美國向台灣提供武器嚴重違反中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，破壞台海和平穩定，這是極其錯誤和非常危險的舉動。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

▲美國軍援一批FIM-92肩射式刺針飛彈24日晚間已送達台灣。（圖／軍聞社提供）

毛寧稱，從美國政客公開宣揚毀滅台積電，到加快把台灣武裝成「豪豬島」，美國為了以台制華，不惜毀台的用心昭然若揭，包括台灣同胞在內的14億多中國人民絕不會答應。

毛寧指出，我們敦促美方恪守一箇中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事聯絡和武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止縱容支援「台獨」分裂勢力以武謀獨。

最後，毛寧強調，「我們再次正告民進黨當局，企圖挾洋謀獨，以武拒統，只會以失敗告終。中方將密切關注事態發展，堅定維護國家主權安全和領土完整。」

據我國防部25日表示，美國為了因應對台軍售延宕，決定比照軍援烏克蘭模式，動用「總統撥款權」提供台灣5億美元（約新台幣154億元）軍備。最新消息指出，美國提供的一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈24日晚間已運達桃園國際機場，軍方已完成接收。