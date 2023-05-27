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「超愛抓龍筋」男友喊舒服　妹子嗆肉體出軌！苦主：不會想去第2次

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男友會去「抓龍筋」紓壓，讓原PO難以接受。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

民間療法相傳，「抓龍筋」是泰式古法攝護腺保養的一種，但過去有按摩店被抓到非法交易。一名妹子難過透露，男友坦承會去抓龍筋，還強調過程很舒服，但她上網看分享「根本痛到爆」，因此懷疑男友沒吐實情，因此求問「抓龍筋算不算肉體出軌？」文章曝光後，過來人曝暗黑真相。

一名女網友在Dcard表示，她知道「抓龍筋」某種意義上來說，對男性來說是一種保養與舒壓法，接著切入正題，男友非常沉浸這套按摩服務裡，讓原PO感到非常不受尊重。

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原PO說，「抓龍筋」按下來要4000至5000元左右，尤其男友陳述過程很舒服，但明明上網爬文，有人認為根本痛爆了，因此令她質疑「有女朋友去抓龍筋算不算肉體出軌？」

底下網友熱議，「大概就等同女生所謂的情慾按摩」、「可以看看你男友是去哪一家 ，上網查查看那一家的風評怎樣，免得誤會」、「就是嫖了啊，而且抓那個真的痛到爆 」、「真正的抓龍筋，看網紅或YouTuber拍影片看起來就超不舒服，會舒服感覺都怪怪的」、「抓過一次不會想再抓第二次，有夠痛的」、「痛到會整個人縮起來」。

有內行說，「真的龍筋不會幫你打出來，但的確會摸到蛋蛋那些，然後價錢沒那麼貴好嗎？你這價錢是龍筋+全套了。3000以上基本都是全套，現在越南、泰國1800元就有了，正常龍筋頂多2000元／時，超過的都是不正常...是嫖妓啦」、「一般正宗抓龍筋是痛到爆，價錢大概是1500-1800元，只會按到鼠蹊部跟會陰的位置，不太會接觸到性器官，蛋蛋可能稍微會碰到，如果真的出軌該放生就放生...一旦體驗過出軌的刺激感就回不去了」。

▼過來人分享，體驗正統抓龍筋「非常痛」。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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