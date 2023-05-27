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超商浩克出招了！被毆7天傷勢曝　「控警虐待人」盼公布施暴影片

▲▼桃園浩克背部傷勢曝，現任林姓女友。（圖／翻攝當事人IG）

▲桃園浩克遭警棍毆打12下，背部傷勢曝，右為現任林姓女友。（圖／翻攝當事人IG）

記者劉人豪、蔡怡萍／綜合報導

桃園「超商浩克」朱姓男子20日在超商失控暴走，打傷2名員警，而員警持警棍回擊12下後將朱男送辦，雙方毆打衝突影片也引發兩派立場的討論。朱男神隱數天後，於25日曾在IG寫下4字心聲「我想比賽」，他今（27）日上午告訴《ETtoday新聞雲》記者，他認為警方的做法是「虐待人」，表示「我不是第一個，也不是最後一個」，並說將會尋求司法途徑，現階段還需要社會輿論力量，其他等他打完官司再說。

朱男於本月20日時在超商內失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，員警持警棍狂毆回擊12下，朱男鮮血直流的畫面也在網路流傳，事後朱男的感情狀況浮出檯面，疑似男子友人爆料朱男是劈腿被抓到，被傷得很深才情緒失控。

▲▼快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲朱男被打後鮮血直流躺地，畫面引爆警方執法的正反討論。（圖／翻攝自記者爆料網）

事後朱男女友出聲表示「已經放生了」，而有位疑為第三者的林姓女子，在IG分享跟浩克女友的對話，內文批「妳要不要想一想自己到底做了什麼讓他找別的女人」，並指朱男這段時間在她身邊，也是由她照顧，「我真的不知道什麼時候才會醒悟他這4年來的壓抑和痛苦」，還表示「這幾個小時理解了一下小三的意思，我當過，而此時此刻我才是現任」。

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人IG）

▲林女(左)指出她現在為朱男現任，並且傳訊息跟前任(右)嗆聲。（圖／翻攝自當事人IG）

昨（26）日林女在限時動態PO出朱男的背部照片，可見仍有一道道傷疤，以及正在替朱男塗抹的敷品。照片也被網友轉發到Dcard，並寫下「原來浩克被警察揍的時候都在小三身邊療傷」，並引起5百多則留言熱烈討論。

▲超商浩克表示會尋求司法途徑。（圖／記者劉人豪攝）

▲超商浩克表示會尋求司法途徑。（圖／記者劉人豪攝）

至於朱男本人在經過幾天的沉澱休養，今（27）日上午告訴《ETtoday新聞雲》記者，他認為警方的做法是「虐待人」，表示「我不是第一個，也不是最後一個」，並說將會尋求司法途徑，現階段還需要社會輿論力量，其他等他打完官司再說。

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