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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／怎樣算偷拍？哪些身體部位算「隱私部位」

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲身體隱私部位屬於不確定法律概念，在不同地點、不同情況下，可能有不同解讀而出現不同的個案判斷。（示意圖／取自視覺中國CFP）

根據新聞報導，台北市一名女子找推拿師按摩，趴臥在床上時，忽然聽到背後傳來異聲，才發現自己被許姓推拿師偷拍屁股、大腿、小腿等部位，因此直接報警處理。經檢方起訴後，許男被台北地院依違反《刑法》第315-1條第2款之妨害秘密罪，判處拘役50日。在這個案例中，什麼情況算是偷拍？隱私部位又該怎麼認定？

哪些是身體隱私部位

我國《刑法》第315條-1第2款規定為「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，其中所謂的「非公開」，依實務見解指的是「不對公眾公開、具有隱密性」的意思。

將上述定義套用至「身體隱私部位」，指的就是，在主觀上，不想被別人看到的身體部位；客觀上來看，也就是以服飾等採取適當防護措施，遮住讓人看不到的身體部位。不過，身體隱私部位終究屬於不確定法律概念，所以在不同地點、不同情況下，可能會有不同解讀，而出現不同的個案判斷。

若是在公共場所，我國實務上多半還是會以個人的衣著作為判斷，像是偷拍以衣服遮蔽之內衣褲，那當然會有竊錄的問題；反過來說，如果穿的很暴露、將身體很多部位都展露在外，由於這些地方在客觀上不符合「隱密性」的條件，所以就算拍攝也不會成立妨害秘密罪。

回到一開始的案件，只要處於非公開、符合「隱密性」要件的環境下，準備接受推拿服務，縱然被拍攝的臀、腿部分可能不一定完全符合隱私部位的定義，但光是任意拍攝其非公開活動，就有成立《刑法》第315-1條第2款的可能了。

公開與非公開界線模糊

公開與非公開的界線非常模糊，時常引發爭議，若參考德國法，會發現其「非公開」只針對個人住宅內，或是廁所、更衣室、醫療室等需要特別保護的空間。只要個人離開住宅，或是不處於具遮蔽視線的空間，他人的偷拍行為就不會成立該罪。

相對於台灣法律各種的「個案判斷」，德國法規定相對明確與限縮很多，一方面是基於法律之謙抑性，二方面也是因為還有許多其他的法律可以處理這種狀況。

若以我國為例，在面對偷拍行為時，除了提告《刑法》妨害秘密罪外，還可以主張侵犯肖像權而請求民事賠償；若因對方的拍攝行為而感到受冒犯時，也可以依《性騷擾防治法》之規定向警方報案，使偷拍者負行政責任。（本文轉載自法操

附註：參考資料—王皇玉，〈短裙下的大腿是隱私部位嗎？〉，《月旦裁判時報》第7期

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