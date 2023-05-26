不是性感風！男友偏愛「1款式內褲」她震驚　一票人狂點頭：超加分

▲不少人喜歡可愛款內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

有些情侶喜歡利用小道具增加情趣。一名女大生透露，原本以為性感的丁字褲或是CK運動風內衣褲，比較吸引異性注意，不過近日隨口問了男友1句，才知道原來對方最喜歡的是有可愛圖案的內褲，讓她覺得很驚訝，同時想問問看眾人對於內褲的看法。不少人看到後直呼「可愛款真的超加分！」

原PO在Dcard發文表示，近日和男友講電話，只是隨口問了一句「明天要穿什麼內褲？」沒想到對方隨即回應，「草莓那件，我喜歡你穿草莓的」。她聽到這個答案後很驚訝，「真的沒想到他的口味竟然是這個，我買了那麼多性感蕾絲竟然毫無用武之地」。

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原PO也透露，男友先前曾說過她看起來年紀很小，也很喜歡看她穿可愛款的內褲，「我是不是該注意什麼？」同時好奇女生的內褲分成蕾絲、運動風、丁字褲、情趣風、可愛款等，「各位同胞的男友或男生喜歡另一半穿什麼樣的款式？」

文章曝光後可愛風獲得壓倒性勝利，不少人回應「如果你是屬於小隻的，穿可愛型的內褲會很加分」、「好好笑，我男友也是，蕾絲什麼的無感，但有蝴蝶結的內褲、可愛一點的他超愛」、「我男友喜歡角落生物」、「草莓真的蠻可愛，上面幾件我自己穿也選草莓，重點一定比其他件舒適」、「那個草莓內褲我也有欸，男友確實很喜歡」，也有人指出，「性感內褲也要有好看的臀型才撐得起來」。