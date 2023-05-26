9年前受助合歡警恩情忘不了　香港男偕女友訪恩人才知已天人永隔

▲9年前聶男受助於當時副所長蔡大衛，2人合影留念。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

相隔9年，遠從香港專程來台前往合歡山派出所要答謝當年相助之恩的聶姓男子，卻得到天人永隔的壞消息，此番遠從800公里之外風塵僕僕來到台灣花蓮高山抱著感恩的心探視老朋友，令得知噩耗的聶姓男子不勝噓唏。

來自香港的聶姓男子，9年前還是熱血澎湃的青澀大學生，當年熱情衝腦，一個人背著簡單行李騎乘自行車，就獨自進行橫越中橫之壯舉。

當晚還在武嶺搭帳棚過夜，結果凍到睡不著，還好清晨有看到日出，總算不虛此行，聶姓大學生整理好行裝後，就頭昏腦脹地一路滑行下山，一直到了合歡派出所就立刻上門求助。

當時好心的合歡所副所長蔡大衛親自接待聶姓大學生，親切地請他進入派出所休息，提供1杯熱水給他驅寒醒腦，並泡了1碗泡麵讓他吃些高熱量的鹹性食物，最後還請他在沙發上打個盹、小瞇一下。

▲聶男離去時，特別與現任副所長阮漢魁合影留念，復刻當年的情景。

在蔡大衛貼心安置之下，聶大學生身體終於恢復正常，可以一路平安下山，臨行前，聶姓大學生還與蔡大衛在派出所前合影留念，感謝蔡大衛叔叔的熱情相助。

9年後，聶男舊地重遊，這次還帶上了女朋友，要一同重溫聶男以前年少輕狂的熱血行徑，但到了合歡所時，只見景色依舊，但人事已非，回想副所長蔡大衛當年親切和藹的神情彷彿縈縈在目，令他嗟乎不已。

聶男說他現已入社會工作，現在是擔任救人生命的救護員，所以對救人脫困的警察工作特別能感同身受，對在高山上受困無依的遊客若能伸出援手，將會讓人感念難忘。

當天現任副所長阮漢魁找到了去年為蔡大衛剪輯的緬懷影片，在播放時，聶男驚喜地發現影片中竟然有1張當年在合歡受助的照片，連忙拿出手機翻拍了這張極具意義的照片，要帶回香港給親人看看，要給親人看看已在天上的大衛叔叔，以及就像守護天使般的花蓮警察照護著受困遊客。

聶男離去時，特別請求與員警在合歡所前合影留念，想要復刻當年的情景，現任副所長阮漢魁立即銜接9年前副所長蔡大衛的位置，一左一右，相同的位置，總算一償聶男多年來感恩的心願。