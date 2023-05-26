▲毛小孩受驚躲入山中，新北動保員與愛心人士攜手尋回。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處於日前接獲通報，有犬隻於新店區黎明清境社區於外出如廁時，因驚嚇掙脫繩索而躲入山區樹林中失去蹤跡，請求協助尋回犬隻，動保處隨即連繫當地愛心人士與社區志工群，於社群媒體發動協尋，並派人前往周邊社區調閱監視器，白富美（驚嚇脫逃犬隻）在歷時2周的山區流浪後，在動保員及愛心人士架設的誘捕籠中入網，並安全的護送回到溫暖的家中。

新店動物之家志工陳薏安表示，白富美剛到收容所時膽子小且怕生，經過工作人員與志工的細心照護，好不容易才恢復活潑開朗的狗性，這次好不容易找到認養家庭，真怕牠躲在山區中不敢出來又再次流浪，幸好這次有救援到牠。

飼主袁芳洲小姐說，他到動物之家看白富美好幾次，也在志工的陪伴下與白富美互動良好，家中也準備好了白富美的小床及生活用具，沒想到才帶牠出去上個廁所，牠就掙脫繩索跑掉，這幾天我都在尋找牠，真怕牠在外面挨餓受凍，幸好在大家的幫助下找到白富美。

▲剛到收容所個性膽小害羞的白富美。

社區愛心人士文小姐表示，白富美脫逃的區域鄰近達觀、觀天下、黎明清境、台北小城與玫瑰中國城社區及二叭子植物園等山區，範圍寬廣不好救援，幸好這次救援行動成功，白富美也在動保處專業的誘捕下結束了為期14天的脫逃驚魂記，安全的回歸家庭。

動保處長楊淑方表示，動物救援常需要專業協助，若動物膽小怕生或受困的地形比較特殊，例如高樓、河床、樹林、山叢內等，就需要配合社群媒體及架設專業安全的誘捕器具，此時民眾應冷靜尋求協助，以免動物受驚嚇脫逃或掉落受傷，若需要專業的誘捕設備，可通報動保處救援專線：02-2959-6353進行協助。

另外，為致力創造一個人與動物和諧共處的友善城市，動保處除率全國之先成立毛寶貝醫療中心，照顧路傷及受虐動物外，更歡迎有計畫認養寵物的家庭，可以在評估飼養環境及各方條件符合後，到各動物之家領養毛寶貝，即可獲得專屬白金卡及飼養寵物認證卡，憑卡享有價值近萬元的優惠。

動保處表示，為鼓勵民眾踴躍認養，今年更加碼推出「認養1+1」好康方案，只要曾於新北市動物之家認養犬貓的飼主，邀請親友至動物之家認養毛寶貝，成功推薦新的飼主認養，推薦人即可獲得多項超值好禮，當年度多價混合疫苗（三合一、五合一或七合一等）免費預防注射，並獲得外寄生蟲預防滴劑、寵物食品等贈品，歡迎市民踴躍推薦認養人。