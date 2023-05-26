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「A肝毒莓風波」延燒！　國民黨轟中央無能：靠地方政府守食安防線

▲▼國民黨召開「食安危機再現 乾淨的「莓」? 政府無能 人民倒「莓」！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「食安危機再現 乾淨的「莓」? 政府無能 人民倒「莓」！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／新北報導

針對近期爆發好市多A肝毒莓事件，國民黨今（26）日召開記者會質疑，民進黨主席賴清德曾說乾淨的煤，但現在民眾竟然要擔心自己吃得到底是不是乾淨的「莓」，中央政府在食安危機中誤導、雙標外加慢半拍，讓人民倒大「莓」，面對食安標準一再放寬，必須下架無能怠惰的民進黨政府，才能找回大家的食安。

新北市議員洪佳君指出，面對好市多毒莓爭議，中央3月19日收到美國通知，卻沒有預做準備，食藥署說「3月20日透過消費者紅綠燈發布國際警訊」，但經過立委王鴻薇檢視，發現食藥署所謂的「警訊」，實際上是告訴大家「沒問題」的「綠燈」，根本沒有向消費者示警。這兩天更發現，當初發布的綠燈訊息，如今竟然已在網路上刪除，難道食藥署心虛、欲蓋彌彰？相關單位應說明撤下的原因。

洪佳君強調，毒莓爭議在4月10日就檢驗出問題，卻拖17天，讓民眾持續吃下A肝毒莓；另外，5 月1日又驗出邊境藍莓有問題，等到5月3日才告知大眾，中央行政作業慢半拍，讓民眾繼續食用有問題產品；此外，好市多公告給予「慰問金」，但民眾爆料要領取好市多的「慰問金」，必須簽和解書放棄求償的法律權利。呼籲政府應協助撤銷，以免民眾不小心放棄應有的求償權利。

▲▼國民黨召開「食安危機再現 乾淨的「莓」? 政府無能 人民倒「莓」！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

新北市議員黃心華表示，毒莓事件中看出，中央政府散漫，反而要靠地方政府守住食安防線。中央應建立食安預警及稽核機制，並主動查驗，但中央並沒有積極作為，多由地方政府要求業者下架有問題產品、發送警告簡訊，例如新北市法務局率先幫民眾約談業者，建立相關退費與醫療機制，台北市也設立A肝專區讓民眾第一時間掌握資訊，反觀「中央政府你在哪裡」？

黃心華強調，民進黨政府對食安雙標，不但對國內外雙標，過去與現在也是雙標；原本國內不能驗出的農藥，竟然為了日本草莓進口，一度研擬放寬；有考慮過未來對民眾造成的風險？回顧民進黨上台前反對含萊克多巴胺的肉品，蔡英文上台後卻說「時空環境不同」就全面開放；上台前說反核食，上台後就開放，中央面對食安問題是「動態的道德標準、雙重的食安判準及落伍的行政水準！」

國民黨文傳會副主委林家興指出，民進黨執政七年，連最基本的食安都搞不好，讓民眾失望，賴清德近期連串的失言，天天吵政治意識型態，凸顯他完全沒心思在內政民生上，在此同時，政府卻對於食安標準一再放寬，如此顢頇無能的政府，應在明年政黨輪替，才能找回民眾食的安全，同時也呼籲相關單位應積極協助民眾申訴並保障民眾權益。
 

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