一隻蟲踢爆！無良廠商詐補助「賣劣質食材進校園」　負責人交保

▲「龍昇蔬果行」呂姓負責人昨遭約談到案。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆某高中5月初傳出營養午餐發放的點心麵包，裡面竟然有活蟲瘋狂蠕動，意外踢爆供應餐點的「龍昇蔬果行」涉嫌詐領補助、賣劣質食材流入校園。基隆地檢署25日上午持搜索票前往負責餐點的「龍昇蔬果行」搜索，並約談呂姓負責人等12人到案，經漏夜複訊後，今(26日)凌晨3時許依貪汙治罪條例、偽造文書等罪，諭知呂等人以新台幣5萬至20萬不等交保候傳。

高中生拍下畫面，指出4日吃營養午餐時，竟然發現餐點麵包中有蟲體蠕動，立刻錄下影片並向老師反映。初步了解，負責該校午餐的「龍昇蔬果行」過去早有出包案例，今年2月14日發生番茄食材「標籤不實」，廠商卻聲稱是「標籤誤植」；此外，4月25日學校營養師驗收時，又發現「雞肉過期」的嚴重事件，所幸確認過期肉品並未進入校園讓學生食用。

▲呂姓負責人涉嫌詐領政府補助，卻提供劣質食材給校園，造成嚴重食安問題。（圖／記者郭世賢翻攝）

此次龍昇蔬果行再爆「蟲蟲麵包」，基隆地檢署獲悉後指揮廉政署、刑警大隊展開追查，於25日約談呂姓負責人等12人到案。初步了解，呂姓負責人疑似為取得政府營養午餐補助款，夥同某國小約僱林姓營養師，持偽造履歷標章詐領政府補助，隨後又提供農藥超標蔬果、以及過期肉品等，造成嚴重校園食安問題，行徑惡劣。

檢方約談呂嫌等人到案後漏夜偵訊，今凌晨3時許訊畢，諭知呂姓負責人新台幣12萬元交保、林姓營養師20萬交保，其他蔬果、肉品供應商則分別以5萬至20萬元不等交保候傳。檢方初步了解，呂男詐領補助金額逾100萬元，研判恐有官員協助涉案，目前全案正進一步調查釐清。

對此，基隆市府發言人余治明表示，期望檢調徹查到底，還原真相！未來所有營養午餐標案，將納入廉政平台，由檢廉調共同參與，確保評選過程公正公平。

▼龍昇蔬果行的肉品供應商到案時以手遮臉。（圖／記者郭世賢翻攝）