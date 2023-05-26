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選罷法排黑不只是「陳致中條款」！　他曝國民黨1人先中槍

▲立法委員林文瑞今日上午前往國民黨雲林縣黨部登記黨內初選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國民黨立委林文瑞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（26日）三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，其中兩大爭點「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」最終通過，由於前議員陳致中首當其衝，又被稱「陳致中條款」。媒體人黃揚明指出，事實上該法通過後第一受影響者為國民黨立委林文瑞，是否因此提釋憲，就要繼續看下去。

黃揚明表示，立法院今下午三讀《公職人員選罷法》修正案，因為新增曾觸犯洗錢罪判刑有罪確定者終身不得參選，因此許多人認為這叫「陳致中條款」，但你以為的「陳致中條款」 ，其實是國民黨林文瑞先中槍。

黃揚明指出，原本的法條中就有曾犯「投票行賄罪」有罪確定者不得登記為公職選舉候選人，但緩刑者不在此限。此次修法修正為「犯上述之罪，經有罪判決確定並受緩刑的宣告者，亦同。」

黃揚明表示，國民黨中常會4月12日已通過提名參選2024立委選戰雲林縣第一選區的現任不分區立委林文瑞，曾在2004年因犯投票行賄罪，獲判緩刑。林文瑞應該才是這次修法後第一位參選資格受影響者，是否會因此提釋憲，讓我們繼續看下去。

林文瑞2004年因違反公職人員選舉罷免法，經雲林地方法院以投票行賄罪，判決有期徒刑8月，緩刑2年，褫奪公權2年，於2005年1月21日判決確定。

黃揚明也補充，無黨籍立委蘇震清一審被判10年，也符合此次修法的禁止參選規定。

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