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快訊／阿扁死諫無效！排黑條款納洗錢防制法　陳致中政治路恐斷

▲▼中華民國前總統陳水扁。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華民國前總統陳水扁。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立院今（26日）三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，除黑金槍毒外也納入洗錢防制法，讓議員陳致中政治路恐斷送於此，而其父、前總統陳水扁近期為此四處奔走，昨深夜更發文「死諫」，仍難影響民進黨主席賴清德排黑決心。民進黨團總召柯建銘表示，一直以來自己都最挺陳水扁，了解他的心情，「他要怪我，我也接受。」

選罷法修法攸關陳致中政治生命，而陳水扁在《選罷法》闖關前夕，昨晚緊急傳訊給民進黨立委「陳情」，揚言「院會表決的是黨團協商版本，有關《洗錢防制法》部分是否會加放刑度，仍未可知，請賴主席（指民進黨主席賴清德）放致中（指因洗錢罪入監服刑的高雄市前議員陳致中）一條生路！否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。

然而陳水扁死諫似乎難影響賴清德排黑決心，稍早《選罷法》修法三讀通過，增列參選消極資格，包括曾犯與《刑法》所定暴力妨害他人競選或賄選罪構成要件相同、罪刑相當之罪，曾犯《組織犯罪防制條例》、國安三法、《反滲透法》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》或《洗錢防制法》等罪，經有罪判決確定、犯最輕本刑7年以上之罪、或經判10 年以上徒刑確定等，均不得登記為候選人。

民進黨團總召柯建銘上午受訪時坦言，長期以來自己最挺陳水扁，瞭解他的心情，但這是黨團一致決定，「這不是我個人能做的，但他要怪我，我也接受。」

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