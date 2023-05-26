侯友宜展開高雄請益之旅！　28日與王金平「早餐會」

▲▼國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜明後天展開高雄請益之旅。27日下午將先參加高市黨部與議員座談、立委參選人曹桓榮服務處成立大會等活動。28日上午則會與前立法院長王金平見面，預計以「早餐會」方式進行，據了解，智庫執行長柯志恩、立委吳怡玎也都會出席。

根據國民黨高市黨部公布的27日侯友宜高雄行程，從下午1點半起，侯友宜將赴黨部參加高雄見面會、下午3點半將參觀永安區鮪豐養殖場、4點10分將參加立委參選人曹桓榮鄉親服務厝成立會、晚上8點則在岡山享溫馨會館參加網路節目「董事長開講粉絲見面會」。

據了解，侯友宜此趟高雄請益之旅就是會向王金平請益，但因第一天在高雄行程太滿，與王金平見面將安排在28日一早，此次見面形式以「早餐會」的方式進行，此外，會中還有柯志恩、前立委侯彩鳳，立委吳怡玎等人。

對於明後兩天將在前往高雄，侯友宜下午受訪時也表示，現階段有些行程是經過團隊跟黨的安排，到南部去，除了看看很多老朋友以外，也去認識更多的新朋友，彼此能夠互相了解，這一趟不是單一個請益，也是交流。

侯友宜強調，面對未來南部，尤其在高雄這個區塊裡面，怎麼樣讓南部會更好？也是他的想法，尤其他是南部孩子，他喝台灣水、吃台灣米長大的，在南部一直成長，才來北部發展，對南部有深深的感情。

侯友宜認為，人民最期待的就是能夠和平、安定、繁榮、永續，高雄、台南、嘉義、雲林、屏東這些南部要怎麼做，他都會聽取大家的意見。

