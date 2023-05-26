蕭景田涉替林杏兒買票首開庭！　他當庭喊不認罪...旁聽席藏嬌點

記者黃宥寧／台北報導

前國民黨中常委蕭景田、黨部執行長曾繁川，去年9合1大選前，涉嫌以現金1萬元向士林、北投數名里長行賄，要求支持林杏兒，檢方依違反選罷法投票行賄罪起訴蕭、曾，另9里長否認收賄也遭訴。今（26日）法院首開庭，蕭、曾拒認罪，蕭向法官解釋「就是單純贊助，敦親睦鄰之用」，蕭的愛女蕭彣伃也現身坐旁聽席臉色凝重旁聽。

▲國民黨前中常委蕭景田涉替北市議員林杏兒行賄，被依違反選罷法起訴。今法院首開庭，蕭否認犯行。（圖／記者黃宥寧攝）

士林地院今首度開庭，並將11名被告分3個時段行準備程序庭。

北投開明里長左麗芳否認犯行說，當初是被調查局恐嚇，誘導他們往林杏兒方向走，筆錄記載也不是完全照他們表示意見記載，因此希望法院可以找出更有力證據；其辯護律師則表示，因當時調查局製作筆錄時，告知被告說「有其他里長承認了告訴他們大家都這樣說」故認筆錄內容是否真實有待確認，待法院提供錄影檔後會再做陳報。

▼蕭景田愛女蕭彣伃今也現身法院陪同父親出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

蕭景田愛女蕭彣伃今也現身法院，黑褲搭配HERMES經典豬鼻皮帶，打扮相當時尚。過去她也以「美女刺客」之姿參選中山、大同區議員。

69歲蕭景田委任家鄉前彰化法院法官退下當律師的王昌鑫替其辯護，蕭在庭上中氣十足向法官說「我不認罪」，強調絕對沒幫林杏兒買票，是單純贊助里長經費，敦親睦鄰之用，就是幫里長打氣，並認有給起訴書所載的6000元至1萬不等現金。

57歲前黨部執行長曾繁川也否認犯行稱，自己是因為蕭景田是他長官，只是陪同去拜會里長，並不是去賄選，也沒有賄選意圖；其委任律師葉慶元說，曾只是陪同去拜會，並沒協助或要求投票給林杏兒之買票行為，且當時調查局早上6點進行搜索，一直到晚間10點被帶到地檢署，也沒告知可以拒絕夜間偵訊權利，是利用被告疲勞訊問違法手段，試圖逼迫他認罪，因此否認犯行及筆錄證據能力。

由於全案仍有爭點和聲請證據等程序事項，受命法官諭知，全案改訂7月21日續行準備程序。