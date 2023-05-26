史上最嚴！憂選罷法「排黑」違比例原則　綠委：一定有人提釋憲

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

史上最嚴！憂選罷法「排黑」違比例原則　許智傑：會有人提釋憲

▲▼立法院院會 內政部組織法修正草案 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會三讀通過《選罷法》修法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（26日）三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，加嚴候選人參選門檻，其中兩大爭點「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」最終通過，也引起外界有違比例原則的疑慮。民進黨立委許智傑表示，到時候一定會有人提釋憲，會不會過，他也是畫一個問號，就看大法官怎麼解釋。

選罷法修法三讀條文明定，曾犯內亂外患罪、貪污罪、反滲透法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法等罪，經有罪判決確定者，終身不得參選，另被判死刑或10年以上刑度尚未定讞者，亦不得參選。

但第26條關鍵條文有兩大深水區，包括「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」，如前總統陳水扁之子陳致中未來無法再次參選；朝野立委認為違反比例原則，應改採刑度認定。以及「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」，引發違反無罪推定原則的疑慮，但最終仍表決通過。

許智傑表示，相信排黑條款是全民共識，但拿捏到什麼程度最恰當確實有不同意見，無罪推定跟比例原則，到時有人提修憲的話會不會通過？他也是畫一個問號，黨團一致決議，立院已經表決通過，既然已經通過的法律就按照這樣實施。

許智傑指出，將來有人釋憲的話我們也會觀察釋憲結果，所有參選民意代表都適用，最直接影響的就是明年初立委選舉，甚至目前在任民意代表都可能遇到這個問題，一定會有人提釋憲，就看大法官怎麼解釋。

至於黨內意見不同是否激化派系對立？許智傑表示，黨內分裂是不至於，在人民觀感裡，排黑決心相信人民可以接受，但是否恰當？就要看釋憲最後結果。

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