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沒考上醫生！他「偽造執照」偷行醫　近30年治逾萬名病患無人發現

南韓日前傳出一起無照行醫案，一名年近60歲的男子自醫學院畢業後，卻沒考上醫生，沒想到他竟偽造醫師執照偷偷行醫。（示意圖／pixabay）

▲男子無照行醫的誇張行徑，連他的母親、妻子和孩子也被瞞在鼓裡。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

南韓日前傳出一起無照行醫案，一名年近60歲的男子自醫學院畢業後，卻沒考上醫生，沒想到他竟偽造醫師執照偷偷行醫，30年來一共診治了1萬5千名病患，最近才被發現，被依照偽造公文等罪名起訴，裁定判處7年有期徒刑。

韓聯社報導指出，該名男子1993年從醫學院畢業，但他卻沒有考取醫生，不過他竟偽造執照和聘書，近30年來在全國60家醫院工作，一共診治了1萬5千名病患，且法院調查期間，他仍持續看病，而他的母親、妻子和孩子全都被瞞在鼓裡不知情。

起訴書中寫道，由於該名男子所負責的並非嚴重醫療領域，若真的發生醫療疏失，病患可能也不知情，考量男子這些年共獲取超過5億韓元（約新台幣1163萬元）的薪資，決定增加裁定500萬韓元（約新台幣11萬6000元）的罰鍰。

而該名男子從醫多年，假冒身分卻從未被發現，是因他主要以「未登錄的聘僱醫師」身分擔任短期職位，再以任職醫院院長掛名的方式來替病患進行治療、登錄病例和開立處方，加上他確實具備醫學院學歷，因此沒有受到懷疑，而曾經聘雇過他的7位院長，也被法院以「未確實驗證醫療執照」為由開罰。

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