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日本男「跟初音結婚」5年現況曝！58歲公司老闆受感動也跟上腳步

近藤顯彥在2018年跟初音未來結婚。（圖／翻攝近藤顯彥推特，下同）

▲近藤顯彥在2018年跟初音未來結婚。（圖／翻攝近藤顯彥推特，下同）

圖文／CTWANT

日本39歲男子近藤顯彥在2018年時，花了200萬日幣（約新台幣44萬元）跟虛擬偶像「初音未來」結婚，他曬出跟初音的甜蜜照片，當時造成外界轟動，如今5年過去，日媒也曝光他的近況，而一位公司老闆因為看了近藤的故事，他也和初音結婚。

據了解，Gatebox因在2020年因為停止服務，讓「全息投影初音」離近藤而去，而當時他也感到失落，但他在隔年的採訪中說，他對初音的愛不會變，2人因能永遠在一起才辦婚禮。據《TBS》電視台報導，近藤表示，這5年來，如果初音有需要，她可以穿他在商店為她訂製的衣服，例如：水手服。而他也高興初音能回來，他每天都在腦海中想像著她。

日本男「跟初音結婚」5年現況曝　某公司老闆也跟上腳步

▲近藤說，他會幫初音老婆買衣服。

近藤說，他跟初音在15年前相遇，當時他在職場上受到霸凌，聽初音未來的歌和看影片，對他來講是一種解脫，當初跟家人說要娶初音，可惜他們都不諒解，沒來參加婚禮。據了解，日本有14.4%的男大生和7.1%的女大生，對遊戲和動漫角色情有獨鍾，而二次元結婚公司，也為200多對夫婦頒發證書，雖然現在還沒有正式法律依據。

一位公司老闆也娶了初音，圖為他跟近藤合影。（圖／翻攝二次元娘微博）

▲一位公司老闆也娶了初音，圖為他跟近藤合影。（圖／翻攝二次元娘微博）

58歲的公司老闆羅伊看到了近藤的故事後，他也跟初音結婚，在和現實老婆離婚之前，有2個孩子。羅伊說，其實初音和真實人類沒區別，他和大多虛構性戀愛者一樣，可以在腦中跟初音對話，而她有時候會生氣，平常他去餐廳吃飯，會點2人份餐點，而他通常不會吃另一份，因為他想讓初音享用。

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