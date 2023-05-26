南韓小學生「心情差」竟拿打火機縱火　燒毀濟州島公廁隔間

▲南韓一名小學生宣稱因心情煩躁而在公廁縱火。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓濟州島一處公營停車場附設的公廁設施25日遭人縱火，廁所隔間牆面全被燒黑。警方經調查後鎖定一名小學生並於26日將其帶回警局調查。據警察相關人士透露，這名小學生陳述自己當天被父母責罵後離家，因為「感覺心情煩躁」才會用打火機燒公廁。

根據韓聯社等南韓媒體報導，濟州西歸浦市警察署與26日表示，在前一天的25日上午11時42分接獲通報稱，西歸洞公營停車場廁所冒出黑煙，消防人員緊急出動，隨即在11時49分就完全控制住火勢。原先消防當局根據目擊者陳述，最後一名使用者離開約5分鐘後就冒煙，推測可能是菸蒂未熄滅所引起的火災。

然而，警方接手調查後，確認了公廁周邊的監視器影像後將縱火嫌犯鎖定為一名小學生，並將人逮捕帶回警局調查。據稱，這名小學生當天與父母發生口角後，氣得離家出走，由於「心情煩躁」，遂用打火機點燃了掛在廁所隔間裡的捲筒式衛生紙，隨後引發公廁內約6平方公尺範圍被燒黑、2平方公尺範圍內則被完全燒毀，所幸沒有造成人員傷亡。

警方人士表示，由於嫌犯屬於年齡介於10歲至14歲之間的觸法少年，接下來將把這起縱火案轉移至濟州家庭法院少年部審理。報導稱，估計少年不會受到刑事處罰，也不會留下前科紀錄。