抓到了！炸彈恐嚇全台景點、院校　「張海川」中國落網

▲陸生張海川過去多次署名「唐澤貴洋」，揚言在總統府、全台各大景點、大眾運輸放炸彈。（圖／資料照）

文／中央社

針對中國籍研究生張海川涉恐嚇案，立委關注兩岸共打機制。警政署警政委員周幼偉表示，兩岸持續交流情資，中國公安單位已於5月5日傳喚張海川說明。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、調查局、警政署首長列席，就「有關我國各機關、風景區等不斷收到『詐』彈信恐嚇，政府相關機關如何因應境外資訊恐攻」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委湯蕙禎詢問，全台觀光景點、大眾運輸系統接連受到張海川的匿名恐怖攻擊，浪費檢警調人力，造成業者的停業損失，當初地檢署未限制張海川出境、出海，是否有掌握張海川於中國的動態，以及有沒有模仿犯、學習犯的效應。

警政署警政委員周幼偉對此表示，兩岸執法單位持續合作，並透過兩岸共同打擊犯罪及司法協議來交流情資，目前看起來沒有模仿效應，多數案件研判均為張海川所為。

周幼偉指出，據了解，中國公安單位於5月5日傳喚張海川說明，張海川坦承犯下多數對台恐嚇案，但否認利用前立委名義寄送恐嚇電子郵件。

全案起於，曾在台求學但已離境的中國籍研究生張海川，曾化名「唐澤貴洋」涉嫌向台灣知名景點及車站等公眾聚集之處寄發恐嚇電子郵件，並在信件內容中聲稱要放炸彈或隨機砍殺民眾等。

刑事局研判，恐嚇電子郵件來自境外，並透過VPN（虛擬私人網路）來變更IP位址並設置斷點規避查緝，犯案手法高度雷同，不排除是張海川多次犯案。

刑事局指出，張海川因涉恐嚇罪被起訴，但未處分限制出境、出海；之後，張海川涉及多起恐嚇案件卻傳訊未到，已發布通緝。