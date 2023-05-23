甩「行人地獄」惡名！警路口強力開罰1.4萬件　國庫進帳1.1億

▲全台警力執行行路口不禮讓行人大執法已進入第三周。（圖說下同／記者林悅翻攝）

記者張君豪／台北報導

為擺脫行人地獄惡名，全台警方動起來！警政署自5月1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，取締地點以地方各警察局轄區前十大路口易肇事路段，重點執法項目為「路口不停讓行人、非號誌化路口未停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、取締道路障礙」其中路口不停讓行人警開罰3周達1萬4514件，與去年同增加124%。

警政署指出：經兩週大執法後，仍持續要求各縣市警察局分析高發事故路口，6都及彰化縣選擇100個路口執法、除離島地區外其他縣市擇50個路口執法，自5月22日起，針對高發事故路口執行為期2週的精緻執法，警政署期待警力以高密度高頻率落實執法，期能有效降低傷亡。

警政署統計全台警方開罰數據：從5月1日至5月21日光是路口不停讓行人取締1萬4514件，較去年同期6456件增加8,058件，增幅達124%、若以最低裁罰金額3600元計算，該項開罰金額就達5千2百餘萬元新台幣。非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開取締5842件，較去年同期2210件增加3632件。

另外包含人行道違規停車、違規臨時停車取締8萬1522件，較去年同期4萬4984件增加3萬6538件。道路障礙包含攤販占用車道取締達5465件，較去年同期3178件增加2287件、各項違規若以最低裁罰金額計算，全台警大執法3周開罰金額已達1.1億元新台幣。

警政署指出，對於保障行人安全全台大執法將會持續進行，就如同當年取締酒駕、未戴安全帽一樣，警方持續貫徹執法，讓用路民眾養成停讓行人好習慣。

【其他新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提 顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所 拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣 瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產 女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛 偷渡遇難海巡慢半拍



