快訊／桃警串聯「治安消極日」　警政署：若發生將調度3方警力

▲「超商浩克」大鬧便利商店事件引發輿論譁然。（圖／翻攝自營養健身葛格Peeta YouTube、我是中壢人臉書）

記者呂晏慈／台北報導

「超商浩克」朱姓男子上周上午大鬧便利商店，造成兩名員警掛彩，其中王姓員警使用警棍時機與次數遭批過當，遭記2過並依《傷害罪》函送地檢署，但這處分卻引起基層不滿，串連發起為期4天的「治安消極日」。警政署警政委員周幼偉25日表示，已經有責成桃園市政府警察局，要重視這個案子，若有發生將調度刑警大隊、保安大隊、交通大隊的警力。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長蔡清祥、法務部調查局、內政部警政署、外交部、數位發展部、大陸委員會、國家通訊傳播委員會等列席就「有關我國各機關、風景區等不斷收到『詐』彈信恐嚇，政府相關機關如何因應境外資訊恐攻，保障我國政經秩序、遏制此類犯罪」進行專題報告。

國民黨立委謝衣鳯關注，有基層員警在網路發起「治安消極日」行動，6月1日至4日到底會不會發生？周幼偉說明，已經有責成桃園市政府警察局，要重視這個案子，其也說明「絕對不會影響到民眾權益」，警政署請刑警大隊、保安大隊、交通大隊這些警力，若有發生，要調度上來。

謝衣鳯追問，如何紓解基層員警的情緒？在執法過當和消極執法的過程裡面，如何拿捏才是最合理的？若沒有給予員警足夠的公權力，就會發生2019年殺警案、2022年襲警被殺案，但若過度使用公權力，會有民眾覺得公權力使用過度？周幼偉表示，嚴正執法外必須兼顧人權，不能超越比例原則，執法過程中不能有過當的行為，當然員警自身的安全也是非常重要的，將會加強員警的教育。

謝衣鳯批評，若是讓員警不敢執行公權力，到時候如何遏止犯罪？周幼偉表示，員警會依法執法，這沒有問題，「我們其實加強戒備，等待支援警力到達就可以了，如果這樣的話，就不會再發生後面執法過當的問題」，確實兩個人到現場制服他（指超商浩克）是沒有問題的，而且支援警力馬上就有到達，當然員警很年輕，會被打傷員警、嗆員警這些行為刺激，不過員警自己本身的情緒也要冷靜下來。