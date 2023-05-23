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im.B吸金版圖曝！ 門面至少21家公司　黑幫首腦變身上流結識政要

▲刑事局逮捕吸金主嫌曾男張女情侶檔 。（圖／記者張君豪翻攝）
▲im.B吸金案主嫌曾國緯身背4條通緝，卻憑藉川晟集團董事長身分與綠營高層交好。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局5月初宣布收網逮捕涉嫌經營im.B吸金平台，詐騙民眾投資逾25億的川晟集團主嫌曾國緯（本名曾耀鋒、四海幫海天堂桃園分堂堂主）不僅涉及槍砲、暴力討債、偽造文書、重利等罪，但離奇的是他2016年因涉槍砲案件遭法院判刑確定，卻仍靠著化名及「川晟集團董事長」身分在外經營政商人脈，根據檢警調查，包含曾國緯父親、妻子及親信所開設的公司行號超過20間，投資領域涉及金融、生科、物業管理、通訊、租車、建設和醫美等多重領域。

▲刑事局逮捕吸金主嫌曾男張女情侶檔 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲檢警收網在曾嫌夫妻檔住處查扣大批名牌品項。（圖／記者張君豪翻攝）

根據刑事局初步清查結果，曾國緯因涉案通緝後，仍高調在外跑飯局結識綠營高層，包括曾積極捐款給特定文教基金會結識多位綠營高層，這些看似上流社會的政商聚會裡，曾男夫妻善用川晟集團名義以「假公益、真邀宴」方式騙取眾多政商人士信任，先後與包含台南市長黃偉哲、監察院長陳菊、時任民進黨台北市黨部主委吳怡農、桃園市長鄭文燦合照，甚至桃園市長鄭文燦及多名綠營立委、議員交好，甚至連警界、綠營高層也曾出席川晟集團春酒或者曾男邀宴，綠營高層與吸金集團主嫌夫妻檔互動熱絡可見一般。

▲檢警追查發現川晟集團以親屬親信當負責人方式，在台北、桃園、新竹等地最少開設21間公司。（圖／記者張君豪翻攝）

▲檢警追查發現川晟集團以親屬親信當負責人方式，在台北、桃園、新竹等地最少開設21間公司。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警調查發現，曾國緯透過父親、妻子及親信幹部詹皇楷、潘志亮在台北、桃園、新竹陸續成立21家公司、並由父親、妻子交叉擔任股東經營，川晟的公司事業體並以台北市敦化北路及桃園市中正路形成兩大聚落，光是位於敦化北路及桃園中正路的兩棟商辦大樓就匯集了川晟集團旗下約19家登記公司，經營這些旗下公司的龐大營運資金是否與im.B平台詐騙資金有關，仍待檢警後續釐清。

檢警查出，曾國緯夫妻長袖善舞，頂著川晟集團董事長頭銜，透過某位曾任三家證券創投公司董座夫妻，夫妻倆瞞著不知情的富商夫妻出席做公益，藉此攀上包含監察院長陳菊、總統府秘書長林佳龍等綠營政要，未料這些府院高層毫不知情，甚至與有黑幫堂主背景的槍砲通緝犯曾男交好，消息傳出讓im.B平台被害人自救會譁然。

日前才傳出不少警官因涉足地下匯兌大亨「小明」郭哲敏經營的招待所，涉足警官雖無觸法事實，但仍遭內政部以風紀問題專案調查懲處。其中位階最高的三線四星前警大校長陳檡文黯然提早退休，其餘涉足警官多遭記過調職，而曾國緯夫妻交往的政要高層「更多更廣」，川晟集團詐騙吸金所引發的政治風暴是否延續有待觀察。

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