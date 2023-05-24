　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

家長下班無力陪孩子玩好內疚　治療師指導如何培養孩子獨立玩遊戲

▲職能治療師指導民眾如何培養孩子獨立玩遊戲。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲職能治療師指導民眾如何培養孩子獨立玩遊戲。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

很多家長在下班回家之後，就被孩子要求陪玩，加上還沒做完的家事，覺得心力交瘁，但若不陪伴孩子又覺得內疚；職能治療師建議，可給孩子獨立玩耍的機會，不僅能夠減輕家長照顧的壓力，還能夠啟發想像力、創造力，好處多多。

衛福部南投醫院職能治療師洪麗珍表示，其實孩子出生後就有自己玩的能力，只是家長常忍不住介入；當孩子獨立玩耍時，可得到許多探索經驗，在生活中學會獨立思考、啟發想像力、創造力，還能學會自己克服困難、獨立活動，當孩子可以獨立玩耍，家人照顧壓力即減輕，也可以幫助孩子成長，所以照顧者應鼓勵孩子獨立玩耍。

洪麗珍表示，讓孩子在玩耍時自己找出方法、找出答案，失敗了也沒關係，照顧者也可嘗試說：「我也不知道耶，你再試試看！」然後觀察孩子不同的反應，做出適當應對。

洪麗珍以拼拼圖為例，提出4個要點：一、你不說，我不做：動機較差的孩子，多與孩子玩耍互動，採取一來一往的方式，但以不直接給答案的方式；如針對同一個拼圖洞，一次只給一塊拼圖片，拼好了，再給另一片。

二、你不說，我試一下：動機無法持續的孩子，剛開始讓孩子自己嘗試，當孩子放棄時，才介入互動，但盡量讓孩子主導，家長只是配合互動協助持續孩子延長活動；如針對同一拼圖洞，一開始給兩三塊拼圖片讓孩子自己嘗試拼圖，當發覺孩子拼不出來要放棄了，家長再介入教導一片拼不進去，可以換另一片，直到拼出來。

三、你不說，我自己做：動機強的孩子自己，鼓勵孩子玩一個活動持續一段時間，家長盡量不要介入，但結束時，須要求孩子將收拾玩具；四、不管你說不說，我都做自己的：長時間沉浸在自己世界的孩子，觀察孩子有無破壞性或危險性玩法適時介入。不理會他人的孩子，拼圖時，可將拼圖片放置家長身邊，當孩子拼完手邊的拼圖，須向家長索取拼圖片，此時，可要求孩子說話或做個小動作（針對孩子缺乏能力）才給予拼圖片，建立與人互動行為。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
康友-KY掏空案重大進展　主嫌泰國落網將押解回台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

失智老翁外出一夜未歸　警方監視器追人

嘉義夜市大戰　湖仔內夜市人擠人彌陀夜市攤商不搬遷文宣迎戰

癌末義務人年輕放蕩　累欠9年罰鍰一次繳無牽掛

台南市議會會勘「大台南觀光城」　盼共創多贏局面

「村長」曝育幼院園長對院生涉言語霸凌　張善政：啟動調查

3千車友挑戰紫南宮環縣賽　單車女神魏華萱、南投一哥盧紹軒齊代言

家長下班無力陪孩子玩好內疚　治療師指導如何培養孩子獨立玩遊戲

全台最大！　玩具共享園區楊梅區動土擬2025年落成

阿里山莊園咖啡精英交流賽暨生豆媒合會　翁章梁擔任拍賣官

台南食安五環有夠讚！　連續兩屆榮獲六都組第一

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

曾國城上繳5百萬稅金求救徐乃麟 右手受傷遭虧：幾歲了還做這事

《金師傅3》為避醫療糾紛起口角　休假還加班！《較量人生》社畜有感

失智老翁外出一夜未歸　警方監視器追人

嘉義夜市大戰　湖仔內夜市人擠人彌陀夜市攤商不搬遷文宣迎戰

癌末義務人年輕放蕩　累欠9年罰鍰一次繳無牽掛

台南市議會會勘「大台南觀光城」　盼共創多贏局面

「村長」曝育幼院園長對院生涉言語霸凌　張善政：啟動調查

3千車友挑戰紫南宮環縣賽　單車女神魏華萱、南投一哥盧紹軒齊代言

家長下班無力陪孩子玩好內疚　治療師指導如何培養孩子獨立玩遊戲

全台最大！　玩具共享園區楊梅區動土擬2025年落成

阿里山莊園咖啡精英交流賽暨生豆媒合會　翁章梁擔任拍賣官

台南食安五環有夠讚！　連續兩屆榮獲六都組第一

宋智孝再告前東家代表貪汙12億！「代言費全汙走」公司還辯：帳戶用不了

失智老翁外出一夜未歸　警方監視器追人

曝軍購最新型F-16V延遲交機原因　國防部：美已成立高階專案督管

別讓臭味影響他人...秋葉原卡牌店發文提醒：天氣變熱、請洗澡再來

種出環保「蕈菇棺材」只要一週　45天自然分解重啟生命循環

厄文現身湖人主場「背後考量」曝　美媒：他想要15億年薪

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

大霧鎖金門！百人受困怒吼：我要回家

林右昌視察基隆天鵝洞環境營造計畫

中壢區建設停滯？市議員要求張善政重視

蔡培慧爭取興建名間輕軌和水里通日月潭纜車

台東夏雪芒果盛產　東警啟動護果專案

亂撿南田石一顆要罰500萬

快訊／精密工業公司傳火警

南消四大企業自主防救災演練

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

暴雨強襲北台灣！土城老舊建築外牆倒塌

醫師提醒誤食尖銳或腐蝕性異物應速就醫

預防天坑！桃市府加強5大安全措施

民進黨台南市黨部選出新任評召方顯忠

自用住宅3萬元補助 6月上路

更多熱門

相關新聞

叫2童互賞巴掌拿獎金　補教男師下場曝

叫2童互賞巴掌拿獎金　補教男師下場曝

新北市汐止區某短期補習班李姓老師，因班上2名男學童起口角，竟提供「比賽呼巴掌」選項讓學生選擇，在場高中生更當起攝影師，以手機錄下互摑巴掌畫面，李師還喊「有氣勢喔」，事後2名家長怒告，李師被依法起訴。士林地院審結，依成年人教唆兒童故意對兒童犯傷害罪，處拘役55日，可易科罰金。

防盜窗突鬆脫掉下…2名幼童秒從5樓摔出趴地雙亡

防盜窗突鬆脫掉下…2名幼童秒從5樓摔出趴地雙亡

奇美博物館「舞．藝大豐收」兒童夏令營

奇美博物館「舞．藝大豐收」兒童夏令營

2023兒童藝術教育節登場！

2023兒童藝術教育節登場！

職能治療師修法連署破4萬人力拚本會期排審

職能治療師修法連署破4萬人力拚本會期排審

關鍵字：

職能治療師兒童獨立玩遊戲

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

獨／宜蘭出現「人臉河豚」！　

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面