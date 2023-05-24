家長下班無力陪孩子玩好內疚　治療師指導如何培養孩子獨立玩遊戲

▲職能治療師指導民眾如何培養孩子獨立玩遊戲。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

很多家長在下班回家之後，就被孩子要求陪玩，加上還沒做完的家事，覺得心力交瘁，但若不陪伴孩子又覺得內疚；職能治療師建議，可給孩子獨立玩耍的機會，不僅能夠減輕家長照顧的壓力，還能夠啟發想像力、創造力，好處多多。

衛福部南投醫院職能治療師洪麗珍表示，其實孩子出生後就有自己玩的能力，只是家長常忍不住介入；當孩子獨立玩耍時，可得到許多探索經驗，在生活中學會獨立思考、啟發想像力、創造力，還能學會自己克服困難、獨立活動，當孩子可以獨立玩耍，家人照顧壓力即減輕，也可以幫助孩子成長，所以照顧者應鼓勵孩子獨立玩耍。

洪麗珍表示，讓孩子在玩耍時自己找出方法、找出答案，失敗了也沒關係，照顧者也可嘗試說：「我也不知道耶，你再試試看！」然後觀察孩子不同的反應，做出適當應對。

洪麗珍以拼拼圖為例，提出4個要點：一、你不說，我不做：動機較差的孩子，多與孩子玩耍互動，採取一來一往的方式，但以不直接給答案的方式；如針對同一個拼圖洞，一次只給一塊拼圖片，拼好了，再給另一片。

二、你不說，我試一下：動機無法持續的孩子，剛開始讓孩子自己嘗試，當孩子放棄時，才介入互動，但盡量讓孩子主導，家長只是配合互動協助持續孩子延長活動；如針對同一拼圖洞，一開始給兩三塊拼圖片讓孩子自己嘗試拼圖，當發覺孩子拼不出來要放棄了，家長再介入教導一片拼不進去，可以換另一片，直到拼出來。

三、你不說，我自己做：動機強的孩子自己，鼓勵孩子玩一個活動持續一段時間，家長盡量不要介入，但結束時，須要求孩子將收拾玩具；四、不管你說不說，我都做自己的：長時間沉浸在自己世界的孩子，觀察孩子有無破壞性或危險性玩法適時介入。不理會他人的孩子，拼圖時，可將拼圖片放置家長身邊，當孩子拼完手邊的拼圖，須向家長索取拼圖片，此時，可要求孩子說話或做個小動作（針對孩子缺乏能力）才給予拼圖片，建立與人互動行為。