奇美博物館「舞．藝大豐收」兒童夏令營　15日早鳥搶購

▲奇美博物館兒童夏令營活動於7、8月每週五登場，15日開放早鳥預購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

用身體表達藝術原來這麼有趣！備受期待的奇美博物館兒童夏令營今年又有新創意，這次除了將帶小朋友鑑賞名畫，還要讓孩子體驗最迷人的藝術創作與天馬行空的肢體伸展，打造一個結合藝術與舞蹈、動頭腦又動身體的超好玩營隊！活動於7、8月每週五登場，15日開放早鳥預購。

繼去年場場爆滿、好評不斷的「我的大豐收」兒童夏令營之後，奇美博物館今年更突破以往，首創「藝術」與「舞蹈」跨界啟蒙，推出「舞．藝大豐收」兒童夏令營，透過思考、互動、遊戲、創作，感受藝術原來可以這樣玩！

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館方表示，有別於去年的主題著重在藝術賞析與靜態創作，今年主打「藝術」與「舞蹈」的結合，透過「身體可塑性的開發」與「藝術美感的培養」，讓小朋友感受身體的力量，進而了解身體原來可以創造出多麼特別的藝術表現。

本營隊課程內容共有三大部分，第一部分為「肢體暖身」，以簡單的遊戲及舞蹈為開端，讓小朋友跟著音樂伸展肢體，同時觀察同儕、互相學習，享受彼此合作的樂趣。喚醒身體的力量之後，第二部分為「藝術暖身」，將引領孩子進入藝術世界，老師將分享多幅經典世界名作，開啟小朋友的藝術之眼，並以榮登國立台灣美術館資料中心精選圖書的《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》為教材，運用書中深入淺出的藝術知識及互動道具，一步步讓小朋友了解如何欣賞畫作、如何看待畫家與畫中人物，並進一步認識色彩與構圖等，藉此獲得滿滿的美學知識寶藏。在孩子的身體力量與藝術知識都具備之後，開始帶領小朋友嘗試用身體表現剛剛欣賞過的藝術作品，進行身體結合藝術的基礎練習。

看書學習還不夠！第三部分是「創作實戰」，小朋友將直接進到奇美博物館的展廳，欣賞真正的藝術作品，從平面畫作與立體雕塑中汲取靈感，在老師的專業引導下，以玩遊戲的方式，讓自己變成畫作人物或一件雕塑作品，用身體表達出超乎想像的藝術創作。為讓孩子有機會把舞動的肢體轉化為靜態圖像，課程的最後更安排一場「團隊繪畫創作」，巧妙把身體律動的概念融入繪畫課程中，完成後的作品還能讓孩子帶回家留作紀念。

奇美博物館表示，此次兒童夏令營是一場獨一無二的藝術互動與創意發想之旅，希望藉此開發兒童的肢體動作與感官，了解身體的可塑性，培養鑑賞能力，學習互動與表達，並深入探索展廳內的作品，啟發無限創造力。

奇美博物館「舞．藝大豐收」兒童夏令營將於7、8月每週五下午13:30至16:30登場，主要對象為6至10歲兒童，每場上限15位。營隊費用內含3小時活動學費、《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》立體童書、活動教具與創作材料，並贈送2張《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》特展票與活動專屬小禮1份，總價值逾3千元。詳情請上官網：www.chimeimuseum.org。