　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

奇美博物館「舞．藝大豐收」兒童夏令營　15日早鳥搶購

▲奇美博物館兒童夏令營活動於7、8月每週五登場，15日開放早鳥預購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館兒童夏令營活動於7、8月每週五登場，15日開放早鳥預購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

用身體表達藝術原來這麼有趣！備受期待的奇美博物館兒童夏令營今年又有新創意，這次除了將帶小朋友鑑賞名畫，還要讓孩子體驗最迷人的藝術創作與天馬行空的肢體伸展，打造一個結合藝術與舞蹈、動頭腦又動身體的超好玩營隊！活動於7、8月每週五登場，15日開放早鳥預購。

繼去年場場爆滿、好評不斷的「我的大豐收」兒童夏令營之後，奇美博物館今年更突破以往，首創「藝術」與「舞蹈」跨界啟蒙，推出「舞．藝大豐收」兒童夏令營，透過思考、互動、遊戲、創作，感受藝術原來可以這樣玩！

[廣告]請繼續往下閱讀...

館方表示，有別於去年的主題著重在藝術賞析與靜態創作，今年主打「藝術」與「舞蹈」的結合，透過「身體可塑性的開發」與「藝術美感的培養」，讓小朋友感受身體的力量，進而了解身體原來可以創造出多麼特別的藝術表現。

▲奇美博物館兒童夏令營活動於7、8月每週五登場，15日開放早鳥預購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本營隊課程內容共有三大部分，第一部分為「肢體暖身」，以簡單的遊戲及舞蹈為開端，讓小朋友跟著音樂伸展肢體，同時觀察同儕、互相學習，享受彼此合作的樂趣。喚醒身體的力量之後，第二部分為「藝術暖身」，將引領孩子進入藝術世界，老師將分享多幅經典世界名作，開啟小朋友的藝術之眼，並以榮登國立台灣美術館資料中心精選圖書的《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》為教材，運用書中深入淺出的藝術知識及互動道具，一步步讓小朋友了解如何欣賞畫作、如何看待畫家與畫中人物，並進一步認識色彩與構圖等，藉此獲得滿滿的美學知識寶藏。在孩子的身體力量與藝術知識都具備之後，開始帶領小朋友嘗試用身體表現剛剛欣賞過的藝術作品，進行身體結合藝術的基礎練習。

▲奇美博物館兒童夏令營活動於7、8月每週五登場，15日開放早鳥預購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

看書學習還不夠！第三部分是「創作實戰」，小朋友將直接進到奇美博物館的展廳，欣賞真正的藝術作品，從平面畫作與立體雕塑中汲取靈感，在老師的專業引導下，以玩遊戲的方式，讓自己變成畫作人物或一件雕塑作品，用身體表達出超乎想像的藝術創作。為讓孩子有機會把舞動的肢體轉化為靜態圖像，課程的最後更安排一場「團隊繪畫創作」，巧妙把身體律動的概念融入繪畫課程中，完成後的作品還能讓孩子帶回家留作紀念。

奇美博物館表示，此次兒童夏令營是一場獨一無二的藝術互動與創意發想之旅，希望藉此開發兒童的肢體動作與感官，了解身體的可塑性，培養鑑賞能力，學習互動與表達，並深入探索展廳內的作品，啟發無限創造力。

▲奇美博物館兒童夏令營活動於7、8月每週五登場，15日開放早鳥預購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館「舞．藝大豐收」兒童夏令營將於7、8月每週五下午13:30至16:30登場，主要對象為6至10歲兒童，每場上限15位。營隊費用內含3小時活動學費、《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》立體童書、活動教具與創作材料，並贈送2張《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》特展票與活動專屬小禮1份，總價值逾3千元。詳情請上官網：www.chimeimuseum.org。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／起底渣男分局長！　下半身失守慘入冷官
梓梓率Formosa Sexy啦啦隊現身！「中空炸渾圓雙球」
郝劭文婚禮現場曝光！　「釋小龍當伴郎」
人妻「假出軌」　老公崩潰輕生亡
周休三日若通過　鄉民點出4隱憂：肯定受不了
豆花妹被查有無黑底！　22網紅名人個資看光光
快訊／謝龍介宣布爭取「國民黨不分區立委」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠東科大歐洲盃國際發明獎　奪3金3銀3特別獎

履歷如何做出差異化？打造個人品牌「6E履歷」　讓HR一眼記住你

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運：升官加薪賺到爆

求子5年！婆家怪她「工作太忙」逼離職　尪一驗「0精蟲」鬆口氣

嚇到不敢搭？1死10傷悲劇後　中捷運量3天銳減2萬人次

「3生肖」財運大爆發！ 財神+貴人相助　一路旺到5月底

當貢丸遇上鳳梨！　老字號業者聯名推出「旺摃丸」限量上市　

深夜開車遇「半裸妙齡女」蹲路旁！高人曝身分：快請神明做主

周休三日通過「你真的能接受？」　鄉民點出4隱憂：肯定會受不了

4位米其林二星大師聯手指導！弘光科大45名畢業生辦成果展

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

吊車尾選手雨中堅持完賽　體育精神全場鼓掌歡呼！

遠東科大歐洲盃國際發明獎　奪3金3銀3特別獎

履歷如何做出差異化？打造個人品牌「6E履歷」　讓HR一眼記住你

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運：升官加薪賺到爆

求子5年！婆家怪她「工作太忙」逼離職　尪一驗「0精蟲」鬆口氣

嚇到不敢搭？1死10傷悲劇後　中捷運量3天銳減2萬人次

「3生肖」財運大爆發！ 財神+貴人相助　一路旺到5月底

當貢丸遇上鳳梨！　老字號業者聯名推出「旺摃丸」限量上市　

深夜開車遇「半裸妙齡女」蹲路旁！高人曝身分：快請神明做主

周休三日通過「你真的能接受？」　鄉民點出4隱憂：肯定會受不了

4位米其林二星大師聯手指導！弘光科大45名畢業生辦成果展

王祖賢久違出鏡「拍片近況曝」！　56歲臉蛋掀討論…網挺：很美啊

老謝批新光金「市值敬陪末座」　應換人經營！

視覺震撼！台俄混血JKF女郎核彈級半球　古榕榕勾引：看畫面聞到香味

主持《營業中》又手握10支代言！　炎亞綸認了「繳稅近千萬」

板橋警跨轄300公里抓毒　意外破改槍工廠！扣毒咖啡包+槍彈

獨／起底渣男分局長！基層出身升官創紀錄　下半身失守慘入冷官

中國足壇打假球風暴！南韓外援孫準浩遭公安逮捕「拘留調查」

4月高雄預售成交掛蛋？　內行揪實登空窗期「沒這麼慘」

智崴揮軍中東市場　與沙烏地阿拉伯某公司簽訂3套模擬遊樂設備合約

好消息！霍爾心臟沒事開心爬山去　叔叔認識台灣醫生緊盯報告

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

「周休三日」提案過了！5700人連署

全台雷雨！　連下3天時間曝

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

「這4所私大」5/31大限將至！專家斷言「除非奇蹟」：難逃停招命運

劉芒「酒吧黑歷史」被挖出！粉絲心冷退坑：超傷人

女友出門配1單品！他驚：胸型一覽無遺

美籍YTR街訪　友人見白衫阿伯驚：超有名

本周運勢！「1生肖」旺到爆

台北人氣小吃徵人　月薪52000元

2波全台變天　「雨更大」時間曝

支持校園周休三日！全教總：有助學生多元發展

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

更多熱門

相關新聞

2023兒童藝術教育節登場！

2023兒童藝術教育節登場！

台南2023兒童藝術教育節來了！以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」五藝為主軸，教育局將陸續推出系列活動83場次，市長黃偉哲與主要承辦學校校長，12日一同宣布活動起跑，並由善化區大同國小學童及台南應用科技大學師生以跨領域、跨年齡創作方式，共同表演兒藝節主題曲創意舞蹈，從五藝造型到舞蹈動作，展現兒童藝術教育節教育意涵。

展望會Chosen資助計劃　媒合81弱勢童受資助

展望會Chosen資助計劃　媒合81弱勢童受資助

電子發票其實超毒！專家示警「濕手拿它更危險」

電子發票其實超毒！專家示警「濕手拿它更危險」

日本大量餐廳「禁止兒童入內」　店家列5理由

日本大量餐廳「禁止兒童入內」　店家列5理由

奧萬大2熱門暑期營隊開放報名

奧萬大2熱門暑期營隊開放報名

關鍵字：

奇美博物館兒童夏令營早鳥搶購

讀者迴響

熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「周休三日」提案過了！5700人連署

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

快訊／小甜甜身心崩潰一度失聯！王少偉急衝她家找人

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面