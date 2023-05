台南囝仔「藝均兔起．創藝無限」　 2023兒童藝術教育節登場！

▲台南2023兒童藝術教育節來了!教育局將陸續推出系列活動預計83場次,市長黃偉哲與主要承辦學校校長,12日一同宣布活動起跑。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

台南2023兒童藝術教育節來了!以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」五藝為主軸,教育局將陸續推出系列活動83場次,市長黃偉哲與主要承辦學校校長,12日一同宣布活動起跑,並由善化區大同國小學童及台南應用科技大學師生以跨領域、跨年齡創作方式,共同表演兒藝節主題曲創意舞蹈,從五藝造型到舞蹈動作,展現兒童藝術教育節教育意涵。

黃偉哲市長表示,台南市是文化藝術之都,兒童藝術教育節已邁入第4年,每年都以學生為發想,持續翻新活動內容,透過系列活動讓所有市民感受到藝術教育氛圍,市府也會持續辦理深耕藝術教育活動,讓台南成為藝術之都,藝術走進校園,也要走進生活。

教育局鄭新輝局長表示,資訊科技時代更需要美感養成,培養學生創思美學力,除平時藝術教育課程涵養,兒童藝術教育節的「藝起玩~跟著朵朵闖通關」、「藝起賞~ Catch your eyes」、「藝起學~美力藝想新視界」、「藝起武~We are the best!」、「藝起SHOW~相招來看戲」系列活動,提供藝術創作發表空間,促進兒童視角對話及建構學生美感知能,展現南市學生獨特自信與能量。

教育局表示,五大主軸活動特色豐富且多元,例如「藝起賞-創作邀請展」以「兔子的藝想世界」為主題,展出12校188位國小師生計33件,並由南應大沈士展助理教授協助策展。「藝起賞~小黑琵兒童文學創作圖文展」的承辦學校新市國小李智賢校長表示,藉由展出獲獎作品、歷屆作品輯,鼓勵師生從事兒童文學創作,展現兒童跨域藝術創作能量,涵詠學童對文學的想像與探索。

「藝起SHOW」則邀請111學年度全國學生創意戲劇比賽榮獲特優及優等之學校團隊,包括後壁國中懸絲偶戲、三村國小音樂舞台劇、海佃國中光影偶戲、及新興國中皮影戲跨域展演。

主場活動規劃親子同樂的「藝起玩」藝術體驗、「藝起賞」創意裝置藝術及「藝起武」動態展演。承辦學校文元國小李貞儀校長表示,將邀請南市優秀學校藝術團隊於麻豆區總爺藝文中心演出,提供孩子們發揮創意的舞台。

「藝起學」親子夏令營以「生活藝象」為主題,承辦學校新東國小林秋美校長表示,營隊課程邀集新化區大新國小、北區立人國小、安南區和順國小、南化區玉山國小、鹽水區月津國小、將軍區漚汪國小等校藝術領域教師共創產出跨域美感「藝起手作、藝起設計、藝起探索」三大主題課程。

教育局補充表示,第四屆兒藝節系列活動豐富多元,精彩可期,歡迎市民朋友踴躍前往一同體驗。活動訊息詳見台南市兒童藝術教育節臉書粉絲專頁。