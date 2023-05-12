台南囝仔「藝均兔起．創藝無限」　 2023兒童藝術教育節登場！

▲台南2023兒童藝術教育節來了！教育局將陸續推出系列活動預計83場次，市長黃偉哲與主要承辦學校校長，12日一同宣布活動起跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南2023兒童藝術教育節來了！以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」五藝為主軸，教育局將陸續推出系列活動83場次，市長黃偉哲與主要承辦學校校長，12日一同宣布活動起跑，並由善化區大同國小學童及台南應用科技大學師生以跨領域、跨年齡創作方式，共同表演兒藝節主題曲創意舞蹈，從五藝造型到舞蹈動作，展現兒童藝術教育節教育意涵。

黃偉哲市長表示，台南市是文化藝術之都，兒童藝術教育節已邁入第4年，每年都以學生為發想，持續翻新活動內容，透過系列活動讓所有市民感受到藝術教育氛圍，市府也會持續辦理深耕藝術教育活動，讓台南成為藝術之都，藝術走進校園，也要走進生活。

教育局鄭新輝局長表示，資訊科技時代更需要美感養成，培養學生創思美學力，除平時藝術教育課程涵養，兒童藝術教育節的「藝起玩~跟著朵朵闖通關」、「藝起賞~ Catch your eyes」、「藝起學~美力藝想新視界」、「藝起武~We are the best!」、「藝起SHOW~相招來看戲」系列活動，提供藝術創作發表空間，促進兒童視角對話及建構學生美感知能，展現南市學生獨特自信與能量。

教育局表示，五大主軸活動特色豐富且多元，例如「藝起賞-創作邀請展」以「兔子的藝想世界」為主題，展出12校188位國小師生計33件，並由南應大沈士展助理教授協助策展。「藝起賞~小黑琵兒童文學創作圖文展」的承辦學校新市國小李智賢校長表示，藉由展出獲獎作品、歷屆作品輯，鼓勵師生從事兒童文學創作，展現兒童跨域藝術創作能量，涵詠學童對文學的想像與探索。

「藝起SHOW」則邀請111學年度全國學生創意戲劇比賽榮獲特優及優等之學校團隊，包括後壁國中懸絲偶戲、三村國小音樂舞台劇、海佃國中光影偶戲、及新興國中皮影戲跨域展演。

主場活動規劃親子同樂的「藝起玩」藝術體驗、「藝起賞」創意裝置藝術及「藝起武」動態展演。承辦學校文元國小李貞儀校長表示，將邀請南市優秀學校藝術團隊於麻豆區總爺藝文中心演出，提供孩子們發揮創意的舞台。

「藝起學」親子夏令營以「生活藝象」為主題，承辦學校新東國小林秋美校長表示，營隊課程邀集新化區大新國小、北區立人國小、安南區和順國小、南化區玉山國小、鹽水區月津國小、將軍區漚汪國小等校藝術領域教師共創產出跨域美感「藝起手作、藝起設計、藝起探索」三大主題課程。

教育局補充表示，第四屆兒藝節系列活動豐富多元，精彩可期，歡迎市民朋友踴躍前往一同體驗。活動訊息詳見台南市兒童藝術教育節臉書粉絲專頁。